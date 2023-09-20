Неожиданное открытие огромных залежей водорода на востоке Франции

На окраине Фольшвиллера, небольшого городка на востоке Франции, три скромных сарая привлекли значительное внимание ученых, журналистов и общественности. Эти навесы расположены над скважиной, которая была пробурена в 2006 году и в которой теперь размещена система измерения газа под названием SysMoG. Первоначально разработанный для обнаружения подземной концентрации метана, SysMoG во время своих исследований сделал удивительное открытие — высокие концентрации водорода.

На глубине 1,100 метров концентрация растворенного водорода достигает 14 процентов, а на глубине 90 3,000 метров она может достигать 46 процентов. Эти необычные открытия позволяют предположить, что в регионе Лотарингии, включая Фолшвиллер, может находиться одно из крупнейших известных месторождений водорода в мире, содержащее примерно XNUMX миллионов тонн белого водорода.

Открытие этих месторождений водорода стало неожиданным результатом проекта Регалор, целью которого было исследование возможности добычи метана в регионе Лотарингии. Проект также стремился изучить наличие других газов. После прекращения добычи угля в Лотарингии в 2004 году компания Francaise de L'Energie предложила добывать метан из угольных месторождений региона. Региональное правительство заручилось поддержкой лаборатории GeoRessources для определения жизнеспособности проекта, что привело к разработке SysMoG в сотрудничестве с французско-швейцарской компанией Solexperts.

SysMoG оснащен запатентованным зондом, который можно опускать на глубину до 1,500 метров. Используя мембрану для отделения газов от воды, зонд позволяет извлекать газы для анализа поверхности. Раньше наличие подземных газов приводило к необходимости вывода воды на поверхность и ее дегазации.

Первоначальные измерения в скважине показали, что 99 процентов растворенного газа на глубине 600 метров составляли метан, а 1 процент - водород. Однако по мере того, как команда продвигалась глубже, они наблюдали постоянное увеличение концентрации водорода. На дне скважины водород составлял около 20 процентов растворенного газа.

Для дальнейшего изучения концентрации водорода исследователи планируют измерить еще три скважины на аналогичной глубине. Если концентрация водорода остается высокой по горизонтали, следующим шагом будет бурение скважины длиной 3,000 метров, чтобы проверить, как концентрация водорода меняется с глубиной. Эта попытка также позволит определить, присутствует ли водород в растворенной или газообразной форме.

Открытие этих месторождений водорода может иметь глубокие последствия для будущего чистой энергетики. Поскольку водород считается важным кандидатом на топливо из-за его потенциального нулевого уровня выбросов, обилие «белого водорода» в регионе Лотарингии может в значительной степени способствовать глобальному переходу к экологически чистой энергии.

Определения:

– SysMoG: система измерения газа, используемая для измерения концентрации подземного газа.

– Метан: бесцветный газ без запаха, часто связанный с природным газом и являющийся потенциальным источником энергии.

– Скважина: узкая скважина, пробуренная в земле для добычи природных ресурсов или проведения геологических исследований.

– Водород: бесцветный газ, который можно использовать в качестве источника топлива из-за его высокого содержания энергии.

– Лотарингия: регион на востоке Франции, известный своей добычей угля.

источники:

– Жак Пиронон, директор по исследованиям лаборатории GeoRessources Университета Лотарингии.

– Дхананджай Хадилкар, журналист из Парижа.