Нанопечать в свободном пространстве: прорыв в 3D-нанопроизводстве

Исследователи из Уханьского университета в Китае и Университета Пердью разработали инновационный подход к 3D-нанопечати, называемый нанопечатью в свободном пространстве. В этом методе используется кисть оптической силы, обеспечивающая точные и пространственные траектории письма для создания функциональных 4D-структур.

Традиционно 3D-нанопечать сталкивалась с такими проблемами, как медленная послойная печать и ограниченный выбор материалов из-за взаимодействия лазера с веществом. Однако метод нанопечати в свободном пространстве преодолевает эти ограничения, обеспечивая быструю агрегацию и затвердевание радикалов, что приводит к высокоточному рисованию в свободном пространстве. Этот процесс можно сравнить с рисованием китайской кистью на бумаге.

Исследователи добились большого успеха в этом методе, добившись увеличения скорости печати и успешно распечатав модели бионических мышц, полученные из 4D-наноструктур. Эти модели продемонстрировали настраиваемые механические свойства в ответ на электрические сигналы и отличную биосовместимость.

Область нанопроизводства играет жизненно важную роль в разработке наноустройств и наноструктур. Полупроводниковая промышленность традиционно использует методы литографии, осаждения и травления для изготовления 3D-структур, но высокая стоимость обработки и ограниченный выбор материалов могут препятствовать гибкому изготовлению.

Прямая запись фемтосекундного лазера на основе двухфотонной полимеризации использовалась в материаловедении для создания сложных трехмерных наноструктур. Однако этот метод по-прежнему ограничен низкой скоростью печати, ступенчатой ​​текстурой поверхности и ограниченным набором фотоотверждаемых материалов. Техника лазерного письма в свободном пространстве исследует, как можно использовать фотохимические силы для создания наноживописи с помощью оптической кисти.

В целом, нанопечать в свободном пространстве открывает многообещающие перспективы в области 3D-нанопечати. Обеспечивая более высокую скорость печати и более широкий выбор материалов, он может совершить революцию в нанопроизводстве и проложить путь для разработки продуктов следующего поколения.

источники:

– Достижения науки, DOI: 10.1126/sciadv.adg0300.