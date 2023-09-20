Будущее космических исследований: разговор с Эриком Янсоном из НАСА

В предстоящей лекции под названием «Планеты, астероиды и спутники… о боже!» Эрик Янсон, заместитель директора Отдела планетарных наук в штаб-квартире НАСА, обсудит последние и наиболее интересные начинания НАСА в освоении космоса. Это включает в себя сбор образцов с поверхности Марса, демонстрацию планетарной защиты путем преднамеренного столкновения космического корабля с астероидом, а также исследование спутника Юпитера Европы и его покрытого льдом океана.

Вехи, которые молодые люди могут ожидать в своей жизни в области освоения космоса, трудно предсказать, поскольку технологии быстро развиваются и интересы меняются. Однако можно выделить определенные тенденции. Возвращение людей на Луну и возможная высадка астронавтов на Марс уже не за горами. Роботизированные миссии к различным планетам, лунам и малым телам Солнечной системы будут продолжены, с упором на такие пункты назначения, как спутник Юпитера Европа, спутник Сатурна Титан и Уран. Также будут достигнуты успехи в выявлении обитаемых миров за пределами нашей Солнечной системы.

Роль НАСА в достижении следующих крупных космических прорывов жизненно важна, даже несмотря на то, что частные компании, такие как SpaceX, играют все более важную роль в космических путешествиях. В то время как у частных компаний есть деловая мотивация, НАСА финансируется для достижения конкретных научных, исследовательских или технологических целей. Сотрудничество с промышленностью является обычным явлением, но бывают случаи, когда НАСА самостоятельно разрабатывает специализированные инструменты или космические аппараты, такие как марсоходы и космический корабль Europa Clipper.

Недавнее достижение Индии в рамках космической программы приземления на южном полюсе Луны заслуживает похвалы. НАСА ценит международное сотрудничество и признает важность обмена данными миссий на благо научных открытий. Они призывают своих международных коллег делать то же самое, способствуя мирному исследованию космоса.

Когда Эрика Янсона спросили о его любимом фильме или телешоу о космосе или освоении космоса, он назвал несколько фаворитов, в том числе «Аполлон-13», «Марсианин» и «Империя наносит ответный удар». Однако в конечном итоге он выбрал «The Right Stuff» своим лучшим выбором. В фильме рассказывается история первых астронавтов «Меркурия-XNUMX», а также воображение и трудности космических путешествий в то время, когда они переходили от научной фантастики к реальности.

Лекция Эрика Йэнсона Уайлдера Пенфилда запланирована на 13 ноября в 4:XNUMX в амфитеатре Джины Тимминс в Neuro.

Определение:

НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, гражданское космическое агентство США, отвечающее за исследование и исследование космоса в стране.

Программа исследования Марса - программа НАСА, направленная на исследование Марса, включая изучение климата, геологии и потенциала поддержания жизни на планете.

Программа радиоизотопных энергетических систем - программа НАСА, которая разрабатывает и поддерживает использование радиоизотопных энергетических систем, которые обеспечивают электричеством миссии в дальний космос, используя тепло, образующееся в результате распада радиоактивных изотопов.

Планетарная защита - изучение и разработка методов защиты Земли от потенциальных столкновений астероидов или комет.

Европа – один из спутников Юпитера, под ледяной коркой которого, как полагают, находится океан жидкой воды.

Коммерческие услуги по полезной нагрузке на Луну - программа, целью которой является доставка научно-технических миссий на Луну посредством партнерства с коммерческими компаниями.

Perseverance Rover - миссия НАСА на Марс, целью которой является исследование обитаемости планеты, поиск признаков древней жизни и сбор образцов для потенциального возвращения на Землю.

Космический телескоп Джеймса Уэбба. Будущий космический телескоп, запуск которого запланирован на 2021 год, призван стать самым мощным космическим телескопом из когда-либо созданных.

Программа «Артемида» — программа НАСА, целью которой является высадка «первой женщины и следующего мужчины» на Луну к 2024 году.

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