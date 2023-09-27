Анализ окаменелостей показывает, что растения не избежали вымирания во время вымирания динозавров

Новый анализ данных окаменелостей из Северной и Южной Америки предполагает, что мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее динозавров 66 миллионов лет назад, также оказало значительное влияние на жизнь растений. Предыдущие глобальные исследования летописи окаменелостей показали, что во время этого события не вымерло ни одно крупное семейство растений. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Cambridge Prisms: Extinction, показало, что более 50% видов растений вымерли.

Исследователи проанализировали новые данные об окаменелостях из разных мест, включая США, Колумбию и Аргентину. Они обнаружили доказательства значительной утраты видов растений на каждом участке, что указывает на истинное исчезновение растений. Это бросает вызов предыдущему убеждению, что вымирание K-Pg существенно не повлияло на растения.

Чтобы понять, что произошло с растениями во время этого вымирания, исследователи подчеркнули важность наличия подходящих коллекций окаменелостей. Они также отметили, что изучение окаменелостей растений до и после вымирания, а также наличие нескольких индикаторов помогает обеспечить более полное понимание влияния этого события на жизнь растений.

Результаты этого исследования имеют важное значение для современных усилий по сохранению природы. Вымирание целого современного семейства растений, таких как буки, каштаны и дубы, потребует утраты всех видов, принадлежащих к этому семейству. Поэтому сосредоточения внимания исключительно на сохранении отдельных видов может оказаться недостаточно для предотвращения исчезновения целых семейств растений.

Исследователи также подчеркнули преобразующее воздействие массовых вымираний на экосистемы. Вымирание K-Pg привело к появлению и доминированию цветковых растений и созданию тропических лесов, которые имеют решающее значение для биоразнообразия.

Сравнивая разные места, исследование показало, что последствия вымирания не были одинаковыми. Такие факторы, как расстояние от места удара и подверженность замерзанию, повлияли на серьезность вымирания растений в разных регионах. В частности, тропики, возможно, пострадали сильнее из-за их неприятия отрицательных температур и высокого биоразнообразия.

Это исследование служит напоминанием о том, что вымирание видов растений во время вымирания K-Pg было значительным и сформировало эволюцию нашего современного мира. Это также подчеркивает важность признания нынешнего кризиса биоразнообразия и принятия мер по предотвращению дальнейшего вымирания, поскольку оно может иметь экологические последствия, сравнимые с вымиранием K-Pg.

источник:

– Питер Уилф и др. «Вымирание глубинных растений на границе K-Pg было настоящим вымиранием», Cambridge Prisms: Extinction, сентябрь 2021 г.