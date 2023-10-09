Новые открытия позволяют предположить, что люди жили в Северной Америке на тысячи лет раньше

Недавнее исследование показало, что следы, найденные в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, могут быть старейшими свидетельствами существования людей в Северной Америке. Эти следы были оставлены неизвестной группой людей более 20,000 XNUMX лет назад. Осадочные слои, в которых сохранились эти следы, также содержали окаменелости вымерших животных, таких как ужасный волк и американский лев.

Первоначально следы были датированы периодом между 21,000 23,000 и XNUMX XNUMX лет назад с использованием семян водных растений, найденных в том же осадочном слое. Однако научное сообщество отнеслось к этому методу скептически, поскольку поглощение углерода этими растениями могло исказить результаты радиоуглеродного датирования.

Чтобы устранить эту неопределенность, исследователи применили более комплексный подход. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на семена, они извлекли с этого участка 75,000 XNUMX пыльцевых зерен и провели радиоуглеродное датирование. Кроме того, они исследовали зерна кварца из осадочного слоя, чтобы количественно оценить накопленные повреждения и датировать материал.

Результаты этих многочисленных доказательств совпадают с предыдущей датой посева, подтверждая, что этим следам действительно более 20,000 15,000 лет. Это открытие бросает вызов предыдущему пониманию прибытия человека в Северную Америку, которое датировалось примерно XNUMX XNUMX лет назад.

Сейчас необходимо пересмотреть график расселения и миграции людей в Северной Америке. Обнаружение этих древних следов предполагает, что люди могли появиться на территории Америки на тысячи лет раньше, чем считалось ранее. Это также поднимает вопросы о возможных маршрутах и ​​происхождении этих ранних людей.

Хотя следы были найдены в Нью-Мексико, маловероятно, что это была первая остановка предков этих особей. Теория о сухопутном мосте, соединявшем Сибирь и Аляску во время ледникового периода, предполагает возможный путь миграции, но не исключено, что люди прибыли в Северную Америку еще раньше, до образования сухопутного моста.

Редкость окаменелостей делает маловероятным, что мы найдем прямые доказательства первоначального прибытия человека в Америку. Однако обнаружение этих следов подчеркивает огромный объем знаний, которые нам еще предстоит раскрыть о миграции и истории древних людей.

Источники: Ассошиэйтед Пресс.