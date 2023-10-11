Самый древний пример межвидового взаимодействия, датируемый 480 миллионами лет назад

В новом исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, исследователи описали ископаемое головоногих моллюсков возрастом 480 миллионов лет из Марокко, которое демонстрирует древний пример межвидового взаимодействия. Ископаемое было обнаружено в сланцевой формации Фезуата в Атласских горах Марокко.

Ископаемое принадлежало наутилоиду с прямым панцирем, типу моллюсков, который в конечном итоге погиб и опустился на дно океана. Со временем раковина наутилоида покрылась клубком из 88 трубок, напоминая лес маленьких дымоходов. Эти трубки были остатками колонии крохотных фильтраторов, называемых крыложаберными, которые прикрепились к мертвому наутилоиду.

Крыложаберные известны своей способностью колонизировать и строить свои дома на кусках мертвых животных. Эти существа, строящие трубки, существуют уже полмиллиарда лет, и их до сих пор можно встретить в современных океанах. У них есть удивительно глубокая летопись окаменелостей: свидетельства того, что животные строили свои дома поверх других животных, датируются по крайней мере 25 миллионами лет до открытия окаменелостей головоногих моллюсков.

Ведущий автор исследования Карма Нанглу, палеонтолог из Гарвардского музея сравнительной зоологии, описал значение этого открытия. Она объяснила, что это ископаемое дает представление о ранней разработке экосистем древними животными. Это также подчеркивает долговременный характер образа жизни некоторых видов, например, способность крыложаберных колонизировать и эксплуатировать доступные ресурсы.

Межвидовые взаимодействия и колонизация мертвых животных наблюдались в разные периоды истории Земли. Эти взаимодействия имеют решающее значение для понимания динамики древних экосистем и эволюции различных видов. Однако такие ископаемые свидетельства ордовикского периода, который последовал за кембрийским периодом, относительно редки, что делает покрытые трубчатыми окаменелостями головоногих моллюсков ценной находкой.

Это открытие проливает свет на разнообразные и сложные сообщества, существовавшие в эпоху раннего палеозоя, и дает важное представление о взаимодействиях и адаптации древней морской жизни более 480 миллионов лет назад.

Источники: Communication Biology (URL не указан).