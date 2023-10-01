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Новое ископаемое гигантского паука-люка дает представление о предке современных видов

ByРоберт Эндрю

Октябрь 1, 2023
Новое ископаемое гигантского паука-люка дает представление о предке современных видов

Недавно обнаруженная окаменелость гигантского паука-люка пролила свет на предка современного паука-люка с кисточками. Возраст ископаемого, названного Megamonodontium mccluskyi, оценивается примерно в 11–16 миллионов лет, а его размер составляет примерно 23.31 миллиметра.

Хотя этот размер может показаться незначительным, он в четыре раза больше нынешнего вида пауков-люков, обитающих в Австралии. Окаменелость была обнаружена в Макгратс-Флэт, засушливом регионе Нового Южного Уэльса, и является лишь четвертой окаменелостью паука, когда-либо найденной в Австралии.

Это открытие дает ценную информацию об эволюции и вымирании древних гигантских пауков-люков. Это также заполняет пробел в нашем понимании прошлого и того, как эти пауки изменились с течением времени. Хотя сегодня существует около 300 различных видов пауков-люков, они плохо окаменевают. Поэтому эта находка особенно важна для понимания их древних аналогов.

Исследование, подробно описывающее это открытие, доступно в Зоологическом журнале Линнеевского общества.

источники:

- Зоологический журнал Линнеевского общества

By Роберт Эндрю

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