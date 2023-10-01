Ископаемое древнего паука дает представление о прошлом Австралии

Ученые обнаружили хорошо сохранившуюся окаменелость крупного вида пауков, который когда-то бродил по тропическим лесам Австралии примерно 11–16 миллионов лет назад. Это открытие имеет огромное значение, поскольку оно проливает свет на историю эволюции и вымирания пауков, а также заполняет пробелы в понимании прошлого региона.

Недавно идентифицированный вид пауков, названный Megamonodontium mccluskyi, принадлежит к семейству пауков-люков Barychelidae. Эта находка является не только одной из немногих окаменелостей пауков, обнаруженных в Австралии, но и первой в мире окаменелостью паука из этого семейства.

Раньше из-за ограниченного количества окаменелостей пауков в Австралии учёным было сложно восстановить эволюционную историю этих паукообразных. Однако открытие Megamonodontium mccluskyi дает ценную информацию о вымирании пауков и дополняет наше понимание прошлого.

Ближайший современный родственник Megamonodontium mccluskyi встречается во влажных лесах от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи. Это говорит о том, что древние виды когда-то обитали в аналогичных средах на материковой части Австралии, но в конечном итоге вымерли, поскольку континент стал более засушливым.

Окаменелость была найдена в богатом окаменелостями миоценовом регионе МакГратс-Флэт в Новом Южном Уэльсе. Его исключительная сохранность в гетите, богатой железом породе, позволила исследователям рассмотреть мельчайшие детали тела паука. Megamonodontium mccluskyi имеет длину тела 23.31 миллиметра и является вторым по величине ископаемым пауком, обнаруженным в мире.

С помощью сканирующей электронной микроскопии ученые внимательно изучили физические особенности паука, в том числе его когти, волосоподобные структуры, называемые щетинками, педипальпы, ноги и основную часть тела. Сохранившиеся щетинки указывают на то, что он выполнял различные функции, такие как распознавание химических веществ, обнаружение вибраций, защита от нападающих и производство звуков.

Это открытие также дает представление об изменении ландшафта Австралии по мере перехода к более засушливой среде. Редкость окаменелостей пауков из семейства Barychelidae позволяет предположить, что их привычка жить в норах могла способствовать низкой скорости их окаменения.

В заключение отметим, что открытие Megamonodontium mccluskyi дает ценную информацию о древних пауках Австралии и их исчезновении. Эта хорошо сохранившаяся окаменелость дает представление о прошлом региона и способствует нашему пониманию меняющейся окружающей среды Австралии.

источники:

– Научное предупреждение: https://www.sciencealert.com/Exceptionional-fossilized-monodontium-mccluskyi-spider-australia

- Зоологический журнал Линнеевского общества: нет URL.

– Университет Нового Южного Уэльса: нет URL-адреса.

– Австралийский музей: нет URL

– Музей Квинсленда: нет URL.