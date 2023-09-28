Загадочная диета трилобитов наконец раскрыта благодаря открытию окаменелостей

Новые открытия пролили свет на загадочный рацион трилобитов, древних морских существ, населявших океаны Земли на протяжении миллионов лет. Трилобиты, которые процветали примерно 250 миллионов лет и насчитывали более 20,000 XNUMX видов, уже давно озадачивают ученых своими предпочтениями в еде. Раньше исследователям приходилось полагаться на косвенные данные, чтобы сделать вывод об их рационе, но недавнее открытие предоставило прямые доказательства того, что трилобиты в последний раз питались.

Хорошо сохранившийся экземпляр трилобита, известный как Bohemolichas incola, был найден заключенным в Рокицанские шары – кремнистые камешки, – которые сохранили свои сложные трехмерные детали. В пищеварительной системе этого экземпляра палеонтологи из Карлова университета в Чехии под руководством Петра Крафта обнаружили плотно упакованные вместе фрагменты раковин. Важно отметить, что на этих панцирях не было никаких признаков растворения, что указывает на то, что пищеварительная система трилобита, вероятно, была нейтральной или основной по всей своей длине, подобно современным ракообразным и паукам.

Анализ пищеварительного тракта трилобита выявил разнообразие добычи. Наиболее часто встречающиеся фрагменты принадлежали остракодам, мелким ракообразным, похожим на креветок, которые существуют до сих пор. Трилобиты также поедали гиолитовых улиток, вымершие морские звезды и стилофору, родственника морских ежей. Эти данные позволяют предположить, что трилобиты были приспособленцами-падальщиками, питавшимися как мертвыми, так и живыми животными, которые легко распадались или были достаточно маленькими, чтобы их можно было проглотить целиком.

Кроме того, полный пищеварительный тракт трилобита и искривления его грудной клетки указывают на то, что он, возможно, готовился к линьке. Как и другим членистоногим, трилобитам необходимо было сбросить свой экзоскелет, чтобы расти. В процессе линьки пищеварительный тракт расширялся, помогая избавиться от старого экзоскелета и развить новый.

Открытие диеты трилобитов дает ценную информацию об их пищевом поведении и расширяет наше понимание этих интригующих существ. Это предполагает, что у трилобитов были такие же пищевые привычки, как и у современных ракообразных, с периодическими перееданиями, связанными с конкретными физиологическими потребностями. Это исследование было опубликовано в журнале Nature.