Ископаемое древнего паука-мегамонодонтия обнаружено в Австралии: взгляд на эволюцию пауков и изменения ландшафта

Ученые сделали захватывающее открытие в самом сердце засушливых регионов Австралии – прекрасно сохранившуюся окаменелость удивительно большого паука, который когда-то процветал в пышных тропических лесах миллионы лет назад. Эта окаменелость — не просто паук, а четвертая окаменелость паука, когда-либо найденная в Австралии, и первая в своем роде, принадлежащая к семейству Barychelidae, также известному как большие пауки-люки с кистями. Названный Megamonodontium mccluskyi, он жил от 11 до 16 миллионов лет назад, в период миоцена.

Значение этого открытия заключается в нехватке окаменелостей пауков в Австралии. Поскольку на всем континенте когда-либо были найдены только четыре окаменелости пауков, ученые изо всех сил пытались понять историю эволюции пауков. Однако это открытие заполняет значительный пробел в нашем понимании и дает новое представление о вымирании пауков. Ближайший живой родственник этого древнего паука обитает во влажных лесах, простирающихся от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи, что позволяет предположить, что эта группа когда-то обитала в аналогичных местах на материковой части Австралии, прежде чем вымерла, когда континент стал более сухим.

Ископаемое паука было обнаружено в Макгратс-Флэт, луговом регионе в Новом Южном Уэльсе, среди исключительного собрания окаменелостей миоцена. Обилие и сохранность этих окаменелостей превращают равнину Макгратс в Lagerstätte – осадочный пласт окаменелостей, в котором часто сохраняются нежные мягкие ткани. Фактически, некоторые окаменелости из этого места даже обнаруживают субклеточные структуры.

Что делает этот пласт окаменелостей необычным, так это тип породы, в которой он обнаружен – гетит, богатая железом порода, которая редко содержит исключительные окаменелости. Детальная сохранность позволила исследователям рассмотреть мельчайшие детали тела древнего паука. Он очень похож на современный род Monodontium, но в пять раз больше по размеру, что делает его вторым по величине ископаемым пауком, когда-либо обнаруженным в мире. Имея тело размером 23.31 миллиметра, или чуть меньше дюйма, древний паук Megamonodontium мог удобно поместиться на ладони человека.

Исследование также проливает свет на изменения, которые произошли с ландшафтом Австралии с течением времени, в частности на резкое высыхание континента. Отсутствие сегодня пауков Monodontium и Megamonodontium позволяет предположить, что засушивание во время и после миоценового периода вызвало локальное исчезновение некоторых линий пауков. Кроме того, нехватка сохранившихся пауков-люков в летописи окаменелостей может быть связана с их привычкой проводить значительное время внутри нор, ограничивая их воздействие на условия, способствующие окаменению.

Это новаторское исследование, опубликованное в Зоологическом журнале Линнеевского общества, раскрывает не только очаровательного древнего паука, но и дает ценную информацию об эволюции пауков и изменениях окружающей среды, которые сформировали ландшафт Австралии.

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