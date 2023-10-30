Открытие Джорджи: открытие нового вида мозазавра

В отдаленном районе недалеко от Валгаллы, Северная Дакота, случайное открытие волонтера Деборы Шепард привело к открытию замечательного нового вида мозазавра. Первоначально его приняли за простой кусок кости, но зоркий глаз Шеперда осознал значение окаменелости и сообщил о ней в Департамент минеральных ресурсов Северной Дакоты. Эта революционная находка, недавно опубликованная в Бюллетене Американского музея естественной истории, открыла не только новый вид мозазавра, но и совершенно новый род.

Названный Jårmungandr walhallaensis, ласково известный как «Джорджи» соавтором Клинтом Бойдом, этот мозазавр ведет свое происхождение от позднемеловых морей. Йорги, огромный морской хищник, скорее всего, погиб от челюстей другого мозазавра, о чем свидетельствуют следы укусов, обнаруженные на его сохранившихся костях.

Мозазавры, с их огромными размерами и плотоядной природой, были доминирующими существами в позднемеловой период. Эти водные рептилии длиной до 15 метров открывают захватывающий вид на древние океаны. Хотя останки Джорджи включают почти полный череп, ребра и позвонки, его отличает сохранение внутренних костей черепа, которые сформировали его рот, что является редкостью среди образцов мозазавров.

Исследование следов укусов Джорджи дает интригующую информацию о последних моментах его жизни. Серьезные повреждения указывают на ожесточенную борьбу и потенциально ужасный конец. Примечательно, что некоторые следы укусов предполагают расчленение тела Джорджи, при этом хищник, возможно, сожрал нижнюю часть. Это открытие может объяснить, почему была обнаружена лишь ограниченная часть тела Джорджи.

Что особенно поражает, так это скромное место, где был найден Джорджи. Общественное место раскопок окаменелостей, расположенное рядом с гравийной дорогой в государственном парке Северной Дакоты, может показаться скучным по сравнению с древними и коварными морями, в которых обитали эти удивительные существа. Однако мягкие породы и обрушивающаяся местность на месте раскопок способствовали обнаружению и сохранению этих ценных окаменелостей.

Трудный путь от открытия окаменелостей до идентификации нового вида требует тщательного анатомического анализа. Ведущий автор Амелия Зитлоу подчеркивает, что понимание анатомии животного играет решающую роль в таксономии и классификации видов. Хотя хронология существования животного и факторы окружающей среды важны, определение его анатомии остается первостепенным при названии и классификации нового вида.

Поскольку исследователи продолжают раскрывать секреты, хранящиеся в этих древних морских рептилиях, открытие Джорджи предоставляет ценную возможность для дальнейшего изучения эволюции и поведения мозазавров. С каждой новой находкой наши знания о доисторическом мире расширяются, проливая свет на чудеса, которые когда-то бродили по нашим океанам миллионы лет назад.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое мозазавр?

Ответ: Мозазавры были огромными морскими рептилиями, жившими в позднемеловой период. Они были плотоядными и могли вырасти до 15 метров в длину.

Вопрос: Как Джорджи, новый мозазавр, получил свое имя?

Ответ: Соавтор Клинт Бойд предложил имя Йорги, сокращение от Jårmungandr walhallaensis. Имя Юрмунганд происходит из скандинавской мифологии и относится к морскому змею, который окружает мир, сжимая свой хвост во рту. Walhallaensis был вдохновлен Валгаллой, городом, расположенным недалеко от места обнаружения окаменелостей.

Вопрос: Что делает Джорджи уникальным по сравнению с другими окаменелостями мозазавров?

Ответ: Окаменелость Джорджи включает в себя не только почти полный череп и позвонки, но и редкие сохранившиеся кости внутри черепа, которые сформировали его рот.

Вопрос: Как Джорджи встретил свой конец?

Ответ: Следы укусов на сохранившихся костях Джорджи указывают на жестокую борьбу, которая потенциально может привести к расчленению другого мозазавра. Отсутствие следов укусов на черепе позволяет предположить, что хищник поедал нижнюю часть тела.

Вопрос: Где был обнаружен Джорджи?

Ответ: Джорджи был найден на общественном месте раскопок окаменелостей возле гравийной дороги в государственном парке Северной Дакоты недалеко от Валгаллы.

Вопрос: Почему общественное место раскопок окаменелостей так важно?

Ответ: Мягкие породы и нестабильный рельеф этого места способствуют обнажению и сохранению окаменелостей, которые в противном случае были бы потеряны из-за обрушения горных пород. Это дает возможность волонтерам и исследователям обнаруживать и изучать окаменелости.