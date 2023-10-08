Новые открытия бросают вызов срокам прибытия людей в Америку

Недавний анализ окаменелых человеческих следов, найденных в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, бросает вызов давнему убеждению, что люди прибыли в Америку около 14,000 21,000 лет назад. Следы, сохранившиеся на сухих берегах, которые когда-то были частью озера во время последнего ледникового периода, по оценкам, имеют возраст от 23,000 XNUMX до XNUMX XNUMX лет, как опубликовано в журнале Science.

Обнаружение этих старых следов бросает вызов общепринятому графику миграции людей в Америку, которая, как считалось ранее, произошла, когда северные земли были скованы льдом. Кэтлин Спрингер, исследователь Геологической службы США, участвовавшая в исследовании, подчеркнула, что это открытие поднимает вопросы о миграционных путях и о том, как людям удалось достичь континента. Это также поднимает вопросы о сосуществовании людей и мегафауны в регионе и их потенциальной роли в исчезновении некоторых видов.

Однако критики исследования выразили обеспокоенность по поводу метода датирования, используемого для оценки возраста следов. В отдельной статье, опубликованной в журнале Science, утверждается, что углеродное датирование семян, найденных рядом со следами, может быть ненадежным из-за способности растения поглощать старый углерод из воды, что потенциально искажает результаты. В результате дебаты относительно времени и значения этих следов остаются сложными и противоречивыми.

Эти открытия открывают новые возможности для понимания истории миграции людей в Америку и взаимодействия между людьми и окружающей средой во время ледникового периода. Потребуются дальнейшие исследования и анализ, чтобы собрать дополнительные доказательства и определить истинное значение этих следов в изменении нашего понимания ранней истории человечества.

источники:

– NPR (без URL)