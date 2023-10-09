Анализ генетической регуляторной сети развития листьев тополя

Исследователи провели исследование по анализу генетической регуляторной сети развития листьев тополя. Листья играют решающую роль в процессе фотосинтеза растений, и понимание процесса их развития может повысить фотосинтетическую способность растений.

Populus, широко известный как тополь, является широко используемым видом растений в различных областях. Он служит видом зелени в городских условиях, а также используется в качестве модельного вида для физиологических и экологических исследований. Хотя предыдущие исследования в основном были сосредоточены на тополе, стадии развития листьев тополя не были тщательно изучены.

Используя технологию высокопроизводительного секвенирования, исследователи изучили изменения в экспрессии генов и микроРНК во время развития листьев тополя. Они построили динамическую сеть регуляции транскриптома жизненного цикла листьев тополя и определили основные регуляторные факторы, влияющие на рост и развитие листьев. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Horticultural Research.

Исследование показало, что процесс развития листьев тополя можно разделить на пять различных периодов. На ранних стадиях развития листьев гены, связанные с ростом и делением клеток, были высоко выражены. По мере того как листья созревали и приобретали фотосинтетическую способность, экспрессия этих генов снижалась. В период максимальной фотосинтетической способности наблюдалось снижение фотосинтеза и уровня хлорофилла.

Кроме того, исследование выявило специфические микроРНК и факторы транскрипции, которые регулируют рост и развитие листьев в разные периоды. Некоторые факторы транскрипции способствуют росту листьев и морфогенезу, тогда как другие участвуют в старении листьев и деградации хлорофилла. Характер экспрессии этих регуляторных факторов варьировал в зависимости от стадии развития листьев.

Результаты этого исследования дают ценную информацию о процессе роста и развития листьев тополя и их регуляторных механизмах. Эти знания могут быть использованы для совершенствования стратегий селекции молекулярного дизайна, направленных на продление продолжительности жизни листьев, увеличение максимальной скорости фотосинтеза и оптимизацию периода роста с максимальной фотосинтетической способностью.

Источник: Исследование садоводства (DOI: 10.1093/hr/uhad186).