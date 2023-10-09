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Анализ генетической регуляторной сети развития листьев тополя

ByВики Ставропулу

Октябрь 9, 2023
Анализ генетической регуляторной сети развития листьев тополя

Исследователи провели исследование по анализу генетической регуляторной сети развития листьев тополя. Листья играют решающую роль в процессе фотосинтеза растений, и понимание процесса их развития может повысить фотосинтетическую способность растений.

Populus, широко известный как тополь, является широко используемым видом растений в различных областях. Он служит видом зелени в городских условиях, а также используется в качестве модельного вида для физиологических и экологических исследований. Хотя предыдущие исследования в основном были сосредоточены на тополе, стадии развития листьев тополя не были тщательно изучены.

Используя технологию высокопроизводительного секвенирования, исследователи изучили изменения в экспрессии генов и микроРНК во время развития листьев тополя. Они построили динамическую сеть регуляции транскриптома жизненного цикла листьев тополя и определили основные регуляторные факторы, влияющие на рост и развитие листьев. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Horticultural Research.

Исследование показало, что процесс развития листьев тополя можно разделить на пять различных периодов. На ранних стадиях развития листьев гены, связанные с ростом и делением клеток, были высоко выражены. По мере того как листья созревали и приобретали фотосинтетическую способность, экспрессия этих генов снижалась. В период максимальной фотосинтетической способности наблюдалось снижение фотосинтеза и уровня хлорофилла.

Кроме того, исследование выявило специфические микроРНК и факторы транскрипции, которые регулируют рост и развитие листьев в разные периоды. Некоторые факторы транскрипции способствуют росту листьев и морфогенезу, тогда как другие участвуют в старении листьев и деградации хлорофилла. Характер экспрессии этих регуляторных факторов варьировал в зависимости от стадии развития листьев.

Результаты этого исследования дают ценную информацию о процессе роста и развития листьев тополя и их регуляторных механизмах. Эти знания могут быть использованы для совершенствования стратегий селекции молекулярного дизайна, направленных на продление продолжительности жизни листьев, увеличение максимальной скорости фотосинтеза и оптимизацию периода роста с максимальной фотосинтетической способностью.

Источник: Исследование садоводства (DOI: 10.1093/hr/uhad186).

By Вики Ставропулу

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