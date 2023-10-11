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Наука

Лучшие прогнозы погоды для энергетической отрасли во время затмений благодаря модели NOAA

ByРоберт Эндрю

Октябрь 11, 2023
Лучшие прогнозы погоды для энергетической отрасли во время затмений благодаря модели NOAA

Модель краткосрочного прогноза погоды NOAA, High-Resolution Rapid Refresh (HRRR), теперь включает прогноз сбоев в выработке солнечной и ветровой энергии во время затмений. Включение затмений в прогнозы HRRR позволяет энергетической отрасли лучше моделировать потенциальные сбои, вызванные затмениями, и составлять планы по корректировке выработки электроэнергии и резервного копирования.

Стэн Бенджамин, ученый CIRES и бывший старший научный сотрудник Лаборатории глобальных систем NOAA (GSL), утверждает, что это улучшение важно для энергетической отрасли, особенно во время редких, но важных нарушений затмений. Модель HRRR, разработанная Бенджамином и его командой, уже успешно включила затмения в предыдущие полные солнечные затмения и частичное солнечное затмение в Арктике.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем, частично или полностью закрывая Солнце. В результате уменьшается попадание солнечной радиации на Землю, что приводит к временному понижению температуры и стиханию ветров. Модель HRRR теперь учитывает эти эффекты и предсказывает, как они повлияют на погодные условия во время затмения.

Модель HRRR теперь представляет все солнечные затмения, которые произойдут в ближайшие 4 десятилетия, включая полное солнечное затмение, которое должно пройти над Соединенными Штатами в 2024 году. Представители энергетической отрасли выразили благодарность за это улучшение, поскольку оно позволяет им учитывать и смягчить воздействие затмений на выработку электроэнергии.

Исследования и усовершенствования NOAA и его партнеров, такие как модель HRRR, играют решающую роль в обеспечении более точных прогнозов солнечной и ветровой энергии, что, в свою очередь, помогает более эффективно интегрировать возобновляемую энергию в электрическую сеть и ускорить декарбонизацию Производство электроэнергии в США.

Источники: Википедия, Университет Колорадо в Боулдере.

Определения:
– NOAA: Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
– HRRR: быстрое обновление высокого разрешения
– CIRES: Кооперативный институт исследований в области наук об окружающей среде.
– GSL: Лаборатория глобальных систем
– CIRA: Кооперативный институт исследований атмосферы.

By Роберт Эндрю

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