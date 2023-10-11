Лучшие прогнозы погоды для энергетической отрасли во время затмений благодаря модели NOAA

Модель краткосрочного прогноза погоды NOAA, High-Resolution Rapid Refresh (HRRR), теперь включает прогноз сбоев в выработке солнечной и ветровой энергии во время затмений. Включение затмений в прогнозы HRRR позволяет энергетической отрасли лучше моделировать потенциальные сбои, вызванные затмениями, и составлять планы по корректировке выработки электроэнергии и резервного копирования.

Стэн Бенджамин, ученый CIRES и бывший старший научный сотрудник Лаборатории глобальных систем NOAA (GSL), утверждает, что это улучшение важно для энергетической отрасли, особенно во время редких, но важных нарушений затмений. Модель HRRR, разработанная Бенджамином и его командой, уже успешно включила затмения в предыдущие полные солнечные затмения и частичное солнечное затмение в Арктике.

Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем, частично или полностью закрывая Солнце. В результате уменьшается попадание солнечной радиации на Землю, что приводит к временному понижению температуры и стиханию ветров. Модель HRRR теперь учитывает эти эффекты и предсказывает, как они повлияют на погодные условия во время затмения.

Модель HRRR теперь представляет все солнечные затмения, которые произойдут в ближайшие 4 десятилетия, включая полное солнечное затмение, которое должно пройти над Соединенными Штатами в 2024 году. Представители энергетической отрасли выразили благодарность за это улучшение, поскольку оно позволяет им учитывать и смягчить воздействие затмений на выработку электроэнергии.

Исследования и усовершенствования NOAA и его партнеров, такие как модель HRRR, играют решающую роль в обеспечении более точных прогнозов солнечной и ветровой энергии, что, в свою очередь, помогает более эффективно интегрировать возобновляемую энергию в электрическую сеть и ускорить декарбонизацию Производство электроэнергии в США.

Источники: Википедия, Университет Колорадо в Боулдере.

Определения:

– NOAA: Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

– HRRR: быстрое обновление высокого разрешения

– CIRES: Кооперативный институт исследований в области наук об окружающей среде.

– GSL: Лаборатория глобальных систем

– CIRA: Кооперативный институт исследований атмосферы.