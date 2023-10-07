Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил пары планетоподобных объектов в туманности Ориона

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал революционное открытие, получив изображения, которые показывают ранее не обнаруженные пары планетоподобных объектов, скрытых в туманности Ориона. Это неожиданное открытие побудило астрономов пересмотреть свое понимание небесных образований.

Туманность Ориона, расположенная на расстоянии около 1,300 световых лет от Земли, уже давно является источником восхищения астрономов и звездочетов. В его светящемся облаке газа и пыли легко узнать «меч» в созвездии Ориона. Предыдущие исследования, проведенные на этой очаровательной небесной площадке, были сосредоточены на коричневых карликах, дисках звездообразования и объектах, массы которых лежат между массами звезд и планет. Однако камера ближнего инфракрасного диапазона телескопа Джеймса Уэбба, NIRCam, предоставила свежий взгляд и раскрыла множество неожиданных деталей.

Первоначально внимание было обращено на скопление Трапеция — область, изобилующую молодыми звездами, находящимися в процессе формирования. Анализируя коротковолновое изображение туманности Ориона, астрономы Сэмюэл Г. Пирсон и Марк Дж. МакКогрин сделали замечательное наблюдение. Помимо идентификации звезд и коричневых карликов, они наткнулись на пары планетоподобных объектов с массами от 0.6 до 13 раз больше, чем у Юпитера. Эти загадочные объекты, теперь известные как «Двойные объекты массы Юпитера» или JuMBO, оказались примерно такого же размера, как Юпитер.

Дальнейшие исследования привели астрономов к обнаружению примерно 40 пар JuMBO и двух тройных систем, занимающих широкие орбиты. МакКогрин объяснил в интервью, что этим небесным обитателям всего три дня, и они все еще излучают свет благодаря энергии, которой они обладают при своем создании.

Открытие этих JuMBO бросает вызов современным теориям формирования звезд и планет, поднимая фундаментальные вопросы о нашем понимании этих сложных процессов. Пирсон отметил удивление ученых, заявив: «Ученые десятилетиями работали над теориями и моделями формирования звезд и планет, но никто из них никогда не предсказывал, что мы обнаружим пары объектов со сверхмалой массой, одиноко плавающих в космосе. мы видим их много».

Это открытие подчеркивает способность Вселенной постоянно удивлять и озадачивать, расширяя границы человеческого знания и вдохновляя ученых совершенствовать свое понимание космоса. Туманность Ориона, уже являющаяся небесной жемчужиной, продолжает предлагать ценную информацию о тайнах Вселенной.

источники:

- Вион