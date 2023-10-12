Коренные народы воспринимают солнечное затмение как священное событие

В ожидании солнечного затмения, которое произойдет в эти выходные, члены общин коренных народов Северной, Центральной и Южной Америки готовятся почтить это небесное событие священными традициями и культурными учениями. Для народа навахо затмение имеет особую торжественность и значение. В день затмения люди навахо соблюдают период размышлений и молитв, воздерживаясь от наблюдения за затмением и физической активности.

Кристал Керли, исполнительный директор некоммерческой организации Indigenous Life Ways, подчеркнула уникальность культурных протоколов навахо, связанных с затмением, заявив: «Есть так много вещей, которые нам, людям Дайн, не следует делать по сравнению с другими племенами, где для них это нормально. посмотреть на затмение, выйти из дома или заняться чем-нибудь». В день затмения известные туристические места в резервации навахо, такие как Долина Монументов и Монумент Четырех Углов, будут закрыты, чтобы жители могли наблюдать за этим событием из своих домов в тишине.

Хотя туристические компании, возглавляемые навахо, также прекратят свою деятельность во время затмения, некоторые группы коренных народов в других регионах видят в этом возможность передать культурные учения и поделиться историями. Затмение рассматривается как духовный момент, символизирующий конец цикла и возрождение Солнца. Это рассматривается как небесное объятие Луны и Солнца.

Поль Бегей, советник по культуре навахо, описал затмение как беспокойство и смерть Солнца, подчеркнув необходимость почтения и временного прекращения деятельности. В Чинле, штат Аризона, Шие Бидзил, представитель навахо и лакота, планирует увидеть затмение со своими детьми и рассказать им о его значении. Джорджин Нельсон, директор языкового отдела племен Кламат, примет участие в образовательной группе, где поделится историями, связанными с затмением, от народов Кламат, Модок и Йаускискин-Пайуте.

Солнечное затмение дает возможность общинам коренных народов воссоединиться со своими культурными традициями и передать свои священные знания молодому поколению. Это время размышлений, молитв и благоговения, напоминающее людям о взаимосвязанности мира природы и значении небесных событий в космологии коренных народов.

Определения:

– Навахо/Дайн: относится к народу навахо, индейскому племени, в основном проживающему на юго-западе США.

– Священные традиции: обычаи и практики, имеющие глубокое духовное значение в конкретном культурном или религиозном контексте.

источники:

– Ассошиэйтед Пресс.