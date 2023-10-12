Рабочая группа женщин коренных народов делится практиками навахо в случае солнечного затмения

Группа женщин коренных народов недавно собралась в аудитории колледжа, чтобы поделиться традиционными обычаями навахо, связанными с предстоящим солнечным затмением. Более 50 человек всех возрастов посетили мероприятие, чтобы узнать и воссоединиться с культурными протоколами, которые передавались из поколения в поколение.

Во время собрания женщины продемонстрировали книги по астрономии навахо и кукурузную пыльцу, которую используют для благословения. Также присутствовал знахарь, который отвечал на вопросы аудитории, преимущественно навахо, о том, как приблизиться к затмению. Были представлены некоторые ключевые рекомендации:

– Не смотрите прямо на затмение.

– Воздержитесь от еды, питья, сна и физической активности во время затмения.

– Вместо этого воспользуйтесь возможностью посидеть дома, поразмышлять и помолиться, рассматривая это событие как интимный и небесный момент.

Целью собрания было убедиться, что община осведомлена о солнечном затмении и готова к нему в соответствии с традициями навахо. Эти практики имеют глубокое значение для народа навахо, поскольку передаются из поколения в поколение.

Мероприятие позволило обменяться знаниями и обеспечило почет и уважение подобных культурных практик. Для людей это была значимая возможность собраться вместе и приобщиться к своему наследию, а также поучиться у старейшин и традиционных практиков.

По мере приближения солнечного затмения община навахо вместе с другими людьми, интересующимися этими традициями, получит возможность наблюдать небесное явление способом, глубоко укоренившимся в их культуре.

источники:

– АП Новости