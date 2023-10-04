Скрытый колониализм в освоении космоса: вызов дискурсу мира

Исследование космоса уже давно оправдывается как мирное стремление к улучшению человечества, при этом риторика подчеркивает инклюзивные выгоды для всех стран. Однако за этим повествованием скрываются основные колониальные условия, которые продолжают влиять на освоение космоса. Хотя концепция инклюзивности и перспективы технологических достижений могут вдохновить людей присоединиться к космической отрасли, в конечном итоге они увековечивают капиталистические конструкции освоения космоса.

Одним из широко используемых оправданий освоения космоса является развитие многоцелевых технологий и побочных эффектов, которые имеют практическое применение на Земле. Эти побочные эффекты, такие как матрасы из пенопласта с эффектом памяти и технология разминирования, НАСА отмечает как полезные результаты освоения космоса. Однако важно задаться вопросом, почему ресурсы не инвестируются напрямую в решение этих проблем вместо того, чтобы ждать потенциальных решений от освоения космоса.

Чтобы полностью понять связь между освоением космоса и колониальностью, нам необходимо признать исторический контекст. Создание самого НАСА было основано на цели правительства США использовать космос для получения политической, культурной и материальной выгоды. Эта эксплуатация, скрытая под маской мирного освоения, соответствует логике колониализма. Освоение космоса всегда было связано с его эксплуатацией, усилением расстановки сил и добычей ресурсов.

Записка 1950-х годов дополнительно иллюстрирует это мышление, подчеркивая, что эксплуатация космоса требует исследования и контроля. Эта формула, которую можно назвать формулой Киллиана, подчеркивает основные элементы колониальности, сводя природу и человечество к ресурсам и эксплуататорам. Эта формула сформировала космическую политику США и продолжает влиять как на национальные государства, так и на частные компании, занимающиеся исследованием космоса.

Оправдания освоения космоса со временем менялись, но они последовательно служили интересам национального государства или капиталистической системы. Во время холодной войны освоение космоса использовалось как форма мягкой силы для демонстрации технологического превосходства и продвижения превосходства демократии и капитализма над коммунизмом. Однако эти структуры, пропитанные милитаризмом и трудовой практикой при капитализме, увековечивают насилие и укрепляют представление о современности как парадигме войны.

Понятие «мира» в дискурсе освоения космоса обманчиво, поскольку оно соответствует нормированному насилию современности. Нормализованное насилие принимает различные формы: от расового насилия со стороны государственных деятелей до бесчеловечной трудовой практики и исторического ревизионизма. Эта концепция мира не признает насилие, присущее нынешней мировой системе.

Хотя освоение космоса имеет потенциал для научного прогресса и технологических инноваций, важно поставить под сомнение лежащую в основе динамику сил и последствия сохранения колониальных условий. Признание скрытого колониализма в риторике и практике освоения космоса имеет решающее значение для создания более равноправного и справедливого будущего в освоении космического пространства.

источники:

– Записка Института астрономических наук от февраля 1958 года, озаглавленная «Предварительные наблюдения для Организации по освоению космоса».

– Документ «Введение в космическое пространство» 1958 года.

- Концепция колониальности Анибала Кихано.

- Работа деколониального теоретика Нельсона Мальдонадо-Торреса о современности как парадигме войны.