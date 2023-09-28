Ученые открыли новый метод письма в жидкой воде

Команда ученых из Технического университета Дармштадта и Университета Иоганна Гутенберга в Германии разработала революционную технику, позволяющую писать прямо на жидкой воде. В исследовании, опубликованном в журнале Nano Micro Small, исследователи описывают, как они использовали химический процесс, называемый диффузиоосмосом, для создания четких и долговечных узоров под поверхностью воды.

В качестве «бумаги» исследователи использовали жидкую смесь, содержащую ионы. «Чернила» состояли из крупных коллоидных частиц, рассеянных по всему раствору. Чтобы писать на воде, ученые использовали в качестве ручки небольшую ионообменную бусину. Этот шарик обладает способностью обменивать заряженные частицы жидкой смеси на более мелкие заряженные частицы.

При перемещении шарика через жидкую смесь эффект градиента концентрации вызывал втягивание коллоидных частиц в его след, в результате чего на месте ручки оставалась видимая линия. Чтобы направить шарик, команда вращала жидкую смесь на небольшой сцене, используя гравитацию в качестве направляющей силы.

По словам ведущего исследователя Бенно Либхена, небольшой размер ручки не позволяет ей слишком сильно взбалтывать воду и нарушать письменные узоры. Этот метод оказался весьма надежным и позволяет вносить изменения в компоненты чернил и бумаги. Однако существуют ограничения на размер частиц чернил, поскольку они должны быть видимыми, но не слишком большими, чтобы жидкость могла легко перемещаться.

В настоящее время ученые изучают альтернативные методы, такие как использование магнетизма или электрических полей, чтобы управлять ручкой, а не полагаться на гравитацию. Они также исследуют возможность применения этого метода к более глубоким жидким смесям.

источники:

- Маленький журнал Nano Micro