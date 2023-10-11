Исследование охвата фаз орбиты для наблюдений τ Boo b

В поисках ценной информации об экзопланетах изучение их магнитных полей может дать представление об их внутренней структуре, свойствах атмосферы и потенциальной обитаемости. В последнее время предпринимаются попытки обнаружить экзопланетные магнитные поля путем изучения их аврорального радиоизлучения. Однако, несмотря на обширные поиски, подтвержденных обнаружений радиоизлучения экзопланет не было.

В недавнем исследовании, проведенном Turner et al. в 2021 году сообщалось о предварительном обнаружении всплескового излучения с круговой поляризацией из экзопланетной системы τ Boo. Эти наблюдения были сделаны с использованием низкочастотных наблюдений с формированием луча LOFAR. Предполагаемым источником этого излучения была экзопланета τ Boo b, которая потенциально могла излучать радиоволны посредством циклотронного мазерного механизма.

Результаты Turner et al. показало, что полученное магнитное поле τ Boo b соответствовало теоретическим предсказаниям. Однако крайне важно подтвердить это предварительное обнаружение, поскольку оно будет иметь серьезные последствия для экзопланетной науки. Для дальнейшего изучения этого вопроса в 2020 году была проведена дополнительная кампания с использованием недавно введенного в эксплуатацию телескопа NenuFAR.

К сожалению, в наблюдениях NenuFAR не было обнаружено всплеска излучения. Есть несколько возможных объяснений этого необнаружения, в том числе исходный импульсный сигнал, который потенциально может быть вызван неизвестной инструментальной систематикой. Другая возможность состоит в том, что излучаемые радиоволны от τ Boo b просто отсутствуют в течение периода наблюдения.

В заключение, хотя поиск экзопланетных магнитных полей продолжается, исследование орбитального фазового охвата наблюдений τ Boo b дает ценную информацию. Необходимы дальнейшие исследования и подтверждения, чтобы пролить больше света на сложную природу экзопланетных магнитных полей и методы их обнаружения.

источники:

– Тернер, Дж.Д. и др. (2021)

- Ван и Форд (2011)