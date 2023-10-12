Приложение SkySafari предлагает специальные функции для просмотра кольцевого солнечного затмения

Популярное астрономическое приложение SkySafari представило новый набор функций, которые помогут наблюдателям за небом отслеживать и наблюдать предстоящее кольцевое солнечное затмение. Затмение, запланированное на субботу, 14 октября, происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, создавая эффект «огненного кольца».

Чтобы помочь пользователям следить за затмением, узнавать о нем и получать оповещения в режиме реального времени, SkySafari запустила функции кольцевого солнечного затмения 2023 года для пользователей iOS. Пользователям Android будет доступна аналогичная функция во время полного солнечного затмения в апреле 2024 года.

Некоторые из ключевых функций, включенных в обновление затмения SkySafari, включают таймер обратного отсчета для отслеживания тени Луны, когда она движется по западной части Соединенных Штатов, интерактивную карту, которая поможет пользователям найти лучшие места для просмотра, симулятор затмения для визуализации затмения в любое время. определенное время и место, а также трекер теней для наблюдения за движением тени Луны с космической точки зрения. Приложение также предоставляет аудиоуведомления с пояснениями о том, что следует наблюдать во время каждой фазы затмения, а также руководство по просмотру с инструментами и советами по безопасному наблюдению кольцеобразного солнечного затмения.

Помимо SkySafari, есть и другие известные приложения, которые могут улучшить впечатление от кольцевого солнечного затмения. НАСА выпустило Eclipse Explorer 2023 — интерактивную карту, отображающую видимость затмения. Между тем, некоммерческая организация «Астрономы без границ» предлагает приложение «One Eclipse», предоставляющее пользователям по всему миру возможность наблюдать кольцеобразное солнечное затмение в первом ряду.

Помните, очень важно никогда не смотреть прямо на солнце, даже во время затмения. Для безопасного наблюдения за затмением, будь оно частичным или кольцевым, всегда следует использовать сертифицированные солнечные фильтры. Очень важно носить соответствующие очки для наблюдения за солнечным затмением, а также необходимо использовать солнечные фильтры для камер, телескопов и биноклей. Более подробные рекомендации по безопасным наблюдениям Солнца можно найти в нашем руководстве «Как безопасно наблюдать за Солнцем».

источники:

– Исходная статья: Space.com.

- Веб-сайт SkySafari

- Веб-сайт НАСА

– Веб-сайт «Астрономы без границ»