Роль ветров в таянии ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды

Исследователи из Калифорнийского университета, Ирвинского и Утрехтского университетов обнаружили, что в последние десятилетия поверхностный лед в Гренландии тает с возрастающей скоростью, тогда как в Антарктиде эта тенденция движется в противоположном направлении. В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters Американского геофизического союза, ученые сосредоточились на роли фена и стоковых ветров, порывов нисходящих по склону, которые приводят теплый сухой воздух в контакт с ледниками. Они обнаружили, что таяние ледникового щита Гренландии, связанное с этими ветрами, увеличилось более чем на 10% за последние 20 лет, в то время как воздействие ветров на ледниковый щит Антарктики уменьшилось на 32%.

Исследования показали, что нисходящие ветры ответственны за таяние значительного количества поверхностного льда в обоих регионах. Таяние поверхностного льда вызывает сток и гидроразрыв шельфового ледника, увеличивая приток пресной воды в океаны и способствуя повышению уровня моря. Однако поведение глобального потепления в Северном и Южном полушариях привело к противоположным результатам в Гренландии и Антарктиде.

В Гренландии таяние поверхности, вызванное ветром, усугубляется потеплением острова, причем одного солнечного света достаточно, чтобы растопить лед. Сочетание 10-процентного роста таяния ветром и повышения температуры приземного воздуха привело к увеличению общего количества таяния поверхностного льда на 34%. Авторы объясняют этот результат отчасти влиянием глобального потепления на Североатлантическое колебание, которое принесло теплый воздух в Гренландию и другие арктические районы.

И наоборот, общий объем таяния поверхности Антарктики снизился примерно на 15% с 2000 года. Однако это сокращение в основном связано с уменьшением на 32% уменьшения таяния ветром на склонах Антарктического полуострова, где уже обрушились два уязвимых шельфовых ледника. Продолжающееся восстановление озоновой дыры в стратосфере Антарктики, открытой в 1980-х годах, временно помогает изолировать поверхность от дальнейшего таяния.

Исследователи подчеркивают важность мониторинга и моделирования таяния льда как в Гренландии, так и в Антарктиде, а также изучения взаимосвязи между ветром и льдом в контексте изменения климата. Они надеются, что это исследование будет способствовать укреплению моделей системы Земли, используемых в науке о климате.

Это исследование было проведено исследователями из Калифорнийского университета, Ирвинского и Утрехтского университетов при финансовой поддержке Министерства энергетики США, Национального научного фонда и Нидерландской организации научных исследований.

Источники: Калифорнийский университет, Ирвинский и Утрехтский университеты.