Захватывающая красота Северного сияния: небесное путешествие, не похожее ни на что другое

Захватывающее зрелище огней танцует по ночному небу в завораживающем зрелище, известном как северное сияние. Это природное явление очаровывало людей на протяжении веков, а недавно пилот Жоау Мендес запечатлел его потрясающую красоту на покадровом видео во время полета из Сан-Франциско в Лиссабон.

Когда капитан Мендес парил в небе над Канадой, он воспользовался возможностью и сделал из своей кабины 1,900 невероятных изображений северного сияния. Видео не только демонстрирует яркие волны света от северного сияния, но также показывает небесные объекты, такие как Галактика Андромеды и Юпитер, создавая небесное путешествие, которое заставляет зрителей трепетать перед чудесами нашей Вселенной.

Впечатляющее зрелище северного сияния происходит, когда заряженные частицы Солнца сталкиваются с верхними слоями атмосферы Земли. Магнитное поле Земли затем направляет эти частицы к полюсам, в результате чего ночное небо украшают яркие танцующие огни. Это действительно замечательное проявление силы и красоты природы.

В Канаде сезон северного сияния начинается в начале сентября и длится до начала апреля в самых северных регионах страны. В это время как наблюдатели за небом, так и ученые очарованы драматическим и кинематографическим атмосферным зрелищем, которое разворачивается перед их глазами. Но Канада – не единственное место, где можно увидеть это феерическое явление.

В регионах высоких широт, таких как Норвегия, Исландия и Швеция, также можно увидеть северное сияние. Эти страны предоставляют уникальные возможности наблюдать впечатляющее зрелище танцующих огней в ночном небе.

Отправьтесь в небесное путешествие и испытайте пленительную красоту северного сияния благодаря необыкновенным кадрам капитана Жоау Мендеса. Позвольте себе перенестись в царство, где сходятся земная и небесная красота, оставляя вас в восторге от чудес, существующих за пределами нашей планеты.

Часто задаваемые вопросы о Северном сиянии

Что вызывает северное сияние?

Северное сияние вызвано столкновением заряженных частиц Солнца с верхними слоями атмосферы Земли. Эти столкновения создают завораживающее зрелище огней, которое мы видим в ночном небе.

Когда в Канаде сезон северного сияния?

В Канаде сезон северного сияния начинается в начале сентября и длится до начала апреля в самых северных районах страны. Это лучшее время, чтобы стать свидетелем волшебного танца огней в небе.

Можно ли увидеть северное сияние из других стран?

Да, северное сияние можно наблюдать и в других странах, расположенных в высоких широтах, таких как Норвегия, Исландия и Швеция. Эти страны предлагают уникальные возможности воочию ощутить завораживающую красоту северного сияния.

источники:

– Space.com: (space.com)