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Исследование показало, что белок в плодовых мушках влияет на физические нагрузки на холоде

ByРоберт Эндрю

сентябрь 23, 2023
Исследование показало, что белок в плодовых мушках влияет на физические нагрузки на холоде

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выявило у плодовых мух белок, который играет решающую роль в выполнении упражнений в холодных условиях. Этот белок, называемый Iditarod, родственен человеческому белку ирисину, который известен своим участием в пользе физических упражнений и адаптации к холодным температурам.

Исследователи из Медицинской школы Мичиганского университета и Медицинской школы Университета Уэйна были заинтересованы в понимании физиологического процесса аутофагии, который включает удаление поврежденных клеточных компонентов из организма. Они обнаружили, что ген Iditarod регулирует аутофагию у плодовых мух. Манипулируя генетическим составом мух, они продемонстрировали, что ген Iditarod участвует в процессе аутофагии.

Команда также обнаружила связь между геном Iditarod и человеческим геном FNDC5, который является предшественником белка иризина. Ранее было показано, что иризин важен для опорно-двигательного аппарата и других преимуществ, связанных с физическими упражнениями, у млекопитающих, а также для адаптации к холоду.

Для дальнейшего изучения роли Айдитарода в физических упражнениях исследователи обучали плодовых мух, используя новый метод, разработанный командой доктора Роберта Уэсселса из Государственного университета Уэйна. Они обнаружили, что у мух, лишенных гена Iditarod, ухудшалась выносливость при физической нагрузке, и они не ощущали типичных улучшений, наблюдаемых после тренировки. Интересно, что эти мухи также не могли переносить низкие температуры.

Это исследование подчеркивает эволюционное значение семейства генов Iditarod, которое, по-видимому, сохраняется на протяжении всей эволюции как у беспозвоночных, так и у млекопитающих. Исследователи полагают, что физические упражнения активируют процесс аутофагии, который помогает очистить поврежденные клеточные компоненты и токсичные побочные продукты, образующиеся во время интенсивных тренировок. Ген Iditarod играет решающую роль в этом процессе.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять связь между физическими упражнениями, аутофагией и геном Iditarod. Тем не менее, это исследование дает ценную информацию о молекулярных механизмах, лежащих в основе преимуществ физических упражнений и адаптации к низким температурам.

источник:
– «Идитарод, гомолог предшественника иризина FNDC5 у дрозофилы, имеет решающее значение для выполнения физических упражнений и сердечной аутофагии» Тайлер Кобб, Ирен Хван, Майкл Сукар, Сим Намкунг, Ун-Су Чо, Марьям Сафдар, Мёнджин Ким, Роберт Дж. Уэсселс и Джун Хи Ли, Труды Национальной академии наук.

By Роберт Эндрю

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