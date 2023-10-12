Ноктис Лабиринт: исследование каньонов Марса

Ноктис Лабиринт, обширная сеть каньонов, протянувшаяся по всей Италии, — удивительный регион на Марсе. Расположенный между двумя выдающимися достопримечательностями, Тарсисским выступом и Долиной Маринерис, он обладает значительным геологическим и астробиологическим потенциалом.

Эта сложная система каньонов служит отправной точкой для долины Маринерис, одного из самых длинных каньонов во всей Солнечной системе. На другой стороне находится выступ Тарсис, регион, где находятся самые высокие из известных вулканов. Все три региона связаны между собой, что делает Лабиринт Ночи важной частью этой геологической головоломки.

Формирование Noctis Labyrinthus можно объяснить ростом Фарсиса. По мере расширения Тарсис оказывал давление на марсианскую кору, заставляя ее растрескиваться и создавать сложную сеть каньонов. Считается, что это расширение также могло быть причиной образования Валлес Маринерис, длинной рифтовой долины, простирающейся на восток от Ноктиса Лабиринтуса.

Глубокие каньоны Ноктиса Лабиринтуса имеют крестообразную структуру, некоторые участки имеют длину до 30 километров и глубину 6 километров. В этом районе также присутствуют различные геологические особенности, такие как оползни, грабены и обширные дюнные поля. Эти особенности дают ценную информацию о геологической истории Марса, особенно до образования Фарсиса.

Благодаря миссии Mars Express Европейского космического агентства у нас теперь есть замечательная трехмерная визуализация Noctis Labyrinthus. Стереокамера высокого разрешения миссии находится на орбите Марса с 3 года, снимая потрясающие виды Красной планеты.

Исследования показывают, что в прошлом Ноктис Лабиринтус мог быть убежищем текущей лавы и озер с водой, создавая благоприятную среду для жизни. Наличие вулканической активности и воды открывает интригующие возможности существования древних микробных форм жизни на Марсе.

Изучение Лабиринта Ноктиса и прилегающих к нему регионов продолжает раскрывать тайны Марса. Его уникальные геологические образования и потенциал существования жизни делают его привлекательным объектом для дальнейших исследований и исследований.

источники:

– Европейское космическое агентство: миссия «Марс-Экспресс»

– НАСА: Валлес Маринерис

– Space.com: Фарсида Балдж