Новый механизм миграции жидкости в погружающихся плитах

Исследователи предложили правдоподобный альтернативный механизм потока водосодержащих флюидов, высвобождаемых из погружающихся плит. В недавнем исследовании, опубликованном в Журнале геофизических исследований: Solid Earth, Чен и др. изучить возможность укладки выделившейся воды в эффективную двумерную (2D) жидкую фазу внутри интеркалированных кристаллических границ раздела слоистых силикатных минералов, таких как графит, слюда или брусит.

Используя молекулярно-динамическое моделирование, авторы демонстрируют, что течение воды через эффективную квази-двумерную жидкую фазу возможно. Исследование показало, что интеркаляция воды термодинамически обусловлена ​​температурно-барическими условиями погружающихся плит в рассмотренных трех типах кристаллических границ раздела: графитовых, бруситовых и мусковитовых прослойках слюды. Однако для интеркаляции воды крайне важно, чтобы кристаллическая поверхность и вода не были хорошо связаны водородными связями.

Одним из важных последствий этого внедрения воды в границу кристаллов является потенциальное облегчение асейсмического скольжения. Это означает, что интеркаляция может обеспечить передачу изменений напряжения, вызывающих землетрясение, что делает гипотезу о хрупкости из-за обезвоживания менее необходимой.

Результаты этого исследования проливают новый свет на процессы миграции жидкости в погружающихся плитах и ​​дают новый взгляд на задействованные механизмы. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к лучшему пониманию зон субдукции и их связи с сейсмической активностью.

Цитирование: Чен М., Чжу Р., Чжу Дж. и Хэ Х. (2023). Просачивание низкоразмерной воды на границе раздела кристаллов обеспечивает миграцию флюидов в погружающихся плитах. Журнал геофизических исследований: Solid Earth, 128, e2023JB027124.

Источник: Журнал геофизических исследований: Solid Earth.

Определения:

– Филосиликатные минералы: минералы, имеющие слоистую структуру, состоящую из листов связанных между собой силикатных тетраэдров и листов катионов.

– Молекулярно-динамическое моделирование: вычислительные методы, которые исследуют движение и взаимодействие атомов и молекул с течением времени, обеспечивая понимание поведения материалов на атомном уровне.

– Термодинамически обусловленные: мотивированные или находящиеся под влиянием термодинамических принципов, которые управляют поведением энергии и материи.

– Асейсмический сдвиг: движение вдоль разлома без образования значительных сейсмических волн.

– Гипотеза охрупчивания из-за обезвоживания: теория о том, что удаление воды из минералов во время субдукции может привести к повышенной хрупкости и потенциально вызвать землетрясения.

Источник: Журнал геофизических исследований: Solid Earth, Chen et al.