Текущая кора может быть ответственна за неглубокие разломы

Ученые обнаружили новые доказательства того, что текучая нижняя кора может быть ответственна за образование неглубоких сбросов. Согласно теории разломов Андерсона, нормальные разломы должны располагаться под углом примерно 60° к горизонтали. Однако исследователи наблюдали нормальные разломы по всему миру, которые оказались намного мельче, чем ожидалось, в том числе в массиве Мендерес на западе Турции, где нормальные разломы наклонены под углом 20°.

Геологи давно подозревали, что пологие сбросы, также известные как разломы отрыва, образуются либо в результате разрыва под небольшим углом, либо в результате первоначального формирования под углом 60 ° от горизонтали и последующего вращения. Недавние достижения в методах моделирования позволили исследователям лучше понять, как ведет себя кора в более широком масштабе.

Массив Мендерес — один из наиболее активно расширяющихся регионов на Земле, и разломы в этом регионе обнажили двойные купола метаморфических пород от средней до нижней коры. Это обширное растяжение и истончение коры приводит к повышению температуры и ослаблению коры. В результате нижняя корка становится податливой и способной к восходящему течению.

Исследователи использовали геологические данные из Западной Анатолии, чтобы смоделировать движение горных пород в блоке земной коры со слабым нижним отделом. Их модели показали, что во время растяжения нижняя кора может течь горизонтально и вертикально, в то время как верхняя кора развивает разломы в соответствии с потоком под ней.

Результаты этого исследования согласуются с геологическими и сейсмическими изображениями земной коры в регионе Мендерес. Прогнозы модели также согласуются с данными сейсмической томографии, что обеспечивает дополнительную поддержку механизма вращающихся разломов. Это исследование не только расширяет наше понимание формирования массива Мендерес, но также проливает свет на другие метаморфические комплексы ядра и может дать представление о геологии других регионов, таких как запад США, Гималаи и Средиземноморье.

источники:

– Оуэн, Р. (2023), Текущая кора отталкивает разломы на спину, Эос, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230368. Опубликовано 27 сентября 2023 г.