Facebook Foodie Group организует массовый заказ бубликов из монреальской пекарни

Группа гурманов в Facebook под названием Lower Mainland Eats недавно организовала массовый заказ бубликов в знаменитом магазине St-Viateur в Монреале. В заказ входило около 5,000 рогаликов, что сделало его крупнейшим индивидуальным заказом за 66-летнюю историю пекарни.

Все началось с простого поста в группе Facebook с вопросом, заинтересован ли кто-нибудь в заказе вкусностей от St-Viateur. Реакция была ошеломляющей: сотни участников выразили свою заинтересованность. Администраторы группы связались с пекарней, и около 30 волонтеров разных профессий предложили свои навыки для проведения мероприятия.

Кортни Блэр, отвечающая за логистику, первоначально ожидала, что к заказу присоединятся около 20 человек. Однако в течение нескольких дней их число быстро росло. Генеральный директор St-Viateur Николо Пьяцца был удивлен и воодушевлен крупным заказом с Западного побережья.

Чтобы сделать бублики доступными для любителей бубликов в Британской Колумбии, Сент-Виатор взимал всего на несколько долларов больше, чем их обычные цены. Пьяцца заявил, что группа не была мотивирована прибылью или славой, а просто хотела поддержать своих участников.

На выпекание, охлаждение и упаковку бубликов в нескольких точках St-Viateur уходило от 12 до 14 часов. Когда все было готово, грузовики Purolator доставили 4,860 бубликов в международный аэропорт Ванкувера. Оттуда волонтеры хранили их у себя дома и на работе, а затем доставляли в пункты выдачи в различных местах.

В целом, эта инициатива объединила сообщество и стала беззаботным способом поддержки местного бизнеса. Сила социальных сетей и преданных своему делу волонтеров продемонстрировала влияние, которое люди могут оказать на поддержку малого бизнеса и распространение радости через еду.

Источник: Глобус и почта.