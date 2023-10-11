Роль отдела внедрения летных систем в Исследовательском центре Эймса НАСА

Отдел внедрения летных систем Исследовательского центра Эймса НАСА отвечает за разработку и интеграцию биологической полезной нагрузки для проектов пилотируемых и беспилотных космических полетов. Благодаря многопрофильному командному подходу это подразделение обеспечивает успех миссии и соответствие требованиям клиентов.

Одной из ключевых возможностей отдела внедрения летных систем является разработка и интеграция полезной нагрузки. Они работают с различными партнерами над разработкой новых конструкций или модификацией имеющегося в продаже стандартного оборудования (COTS) для удовлетворения конкретных потребностей миссии. В космические системы интегрированы как пилотируемые, так и беспилотные полезные нагрузки.

Еще одним важным аспектом работы филиала являются контрольные испытания и анализ космических полетов. У них есть опыт, позволяющий понять требования к аппаратному обеспечению для космических полетов и провести испытания на месте для проверки его производительности. Они также предоставляют письменный анализ и отчеты для документирования своих выводов. Кроме того, они выбирают и сертифицируют оборудование COTS для использования в космосе.

Филиал также отвечает за управление полезной нагрузкой и операции. Они контролируют разработку оборудования, управляют научными и эксплуатационными аспектами проекта, а также занимаются планированием и управлением рисками. Они также координируют международные эксперименты и операции.

В дополнение к этим обязанностям отдел внедрения летных систем обеспечивает поддержку полезной нагрузки до и после запуска. Они занимаются логистикой, координируют операции с полезной нагрузкой, а также собирают и архивируют данные и биообразцы для будущего анализа.

Чтобы помочь в своих исследованиях, филиал использует наземные средства ускорения, такие как центрифуги, предназначенные и не предназначенные для человека. Эти установки позволяют изучать воздействие гипергравитации и ускорения на людей и другие организмы. Используемые протоколы полностью адаптируются к конкретным экспериментальным испытаниям, а уникальное оборудование может быть спроектировано и изготовлено собственными силами по мере необходимости.

В целом, Отдел внедрения летных систем Исследовательского центра Эймса НАСА играет решающую роль в разработке и интеграции биологической полезной нагрузки для проектов космических полетов. Их междисциплинарный подход и опыт обеспечивают успех миссии и соответствие требованиям клиентов.

Определения:

– Полезная нагрузка: объект или устройство, перевозимое на самолете, космическом корабле или ракете, обычно для научных исследований.

– Бионауки: изучение живых организмов, включая их структуру, функции, эволюцию, взаимодействие и распространение.

– Центрифуга: машина с быстро вращающимся контейнером, которая применяет центробежную силу к его содержимому, обычно используемая для разделения жидкостей различной плотности.

источники:

– Исследовательский центр Эймса НАСА, Отдел внедрения летных систем.