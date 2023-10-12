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Отдел внедрения летных систем Исследовательского центра Эймса НАСА

ByГабриэль Бота

Октябрь 12, 2023
Отдел внедрения летных систем Исследовательского центра Эймса НАСА

Отдел внедрения летных систем Отдела космических биологических наук Исследовательского центра Эймса НАСА отвечает за разработку и интеграцию биологической полезной нагрузки для проектов космических полетов. В этом филиале используется междисциплинарный командный подход, который сочетает в себе науку, инженерию и операции для обеспечения успеха миссии и удовлетворения требований клиентов.

Филиал занимается различными аспектами разработки и интеграции полезной нагрузки. У них есть возможность проектировать и производить новое оборудование, а также модифицировать существующее серийное (COTS) оборудование. У них есть опыт интеграции полезной нагрузки как для пилотируемых, так и для беспилотных космических полетов.

Одной из ключевых задач филиала являются проверочные испытания и анализ космических полетов. Они имеют глубокое понимание требований к оборудованию для космических полетов и могут проводить тесты на месте, чтобы убедиться, что оборудование соответствует этим требованиям. Они также готовят письменный анализ и отчеты на основе своих выводов. Кроме того, они занимаются выбором и сертификацией COTS-оборудования для использования в космосе.

Филиал также занимается управлением полезной нагрузкой и операциями. Они обеспечивают надзор за проектами по разработке оборудования, науке и управлению операциями. Они отвечают за планирование и управление рисками, а также за координацию и проведение международных экспериментов.

Поддержка полезной нагрузки — еще одна область компетенции филиала. Они обеспечивают логистическую поддержку до и после запуска, а также координацию и разработку процессов для операций с полезной нагрузкой. Они также участвуют в сборе и архивировании данных и биообразцов.

Филиал имеет доступ к наземному ускорительному оборудованию, включая центрифуги, предназначенные и не предназначенные для человека. Эти объекты используются для различных исследований и испытаний с участием людей, нечеловеческих субъектов и оборудования. Филиал может настраивать протоколы для конкретных экспериментальных испытаний, а также самостоятельно разрабатывать и производить уникальное оборудование.

В целом, Отдел внедрения летных систем играет решающую роль в разработке и интеграции биологической полезной нагрузки для проектов космических полетов. Их междисциплинарный подход и опыт в различных аспектах разработки полезной нагрузки делают их ценным активом для усилий НАСА по исследованию космоса.

источники:
– Исследовательский центр Эймса НАСА, Отдел внедрения летных систем [без URL]
– НАСА по биологическим и физическим наукам [без URL]
– Астробиология [нет URL]
– Программа исследований человека [нет URL]

By Габриэль Бота

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