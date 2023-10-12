Отдел внедрения летных систем Исследовательского центра Эймса НАСА

Отдел внедрения летных систем Отдела космических биологических наук Исследовательского центра Эймса НАСА отвечает за разработку и интеграцию биологической полезной нагрузки для проектов космических полетов. В этом филиале используется междисциплинарный командный подход, который сочетает в себе науку, инженерию и операции для обеспечения успеха миссии и удовлетворения требований клиентов.

Филиал занимается различными аспектами разработки и интеграции полезной нагрузки. У них есть возможность проектировать и производить новое оборудование, а также модифицировать существующее серийное (COTS) оборудование. У них есть опыт интеграции полезной нагрузки как для пилотируемых, так и для беспилотных космических полетов.

Одной из ключевых задач филиала являются проверочные испытания и анализ космических полетов. Они имеют глубокое понимание требований к оборудованию для космических полетов и могут проводить тесты на месте, чтобы убедиться, что оборудование соответствует этим требованиям. Они также готовят письменный анализ и отчеты на основе своих выводов. Кроме того, они занимаются выбором и сертификацией COTS-оборудования для использования в космосе.

Филиал также занимается управлением полезной нагрузкой и операциями. Они обеспечивают надзор за проектами по разработке оборудования, науке и управлению операциями. Они отвечают за планирование и управление рисками, а также за координацию и проведение международных экспериментов.

Поддержка полезной нагрузки — еще одна область компетенции филиала. Они обеспечивают логистическую поддержку до и после запуска, а также координацию и разработку процессов для операций с полезной нагрузкой. Они также участвуют в сборе и архивировании данных и биообразцов.

Филиал имеет доступ к наземному ускорительному оборудованию, включая центрифуги, предназначенные и не предназначенные для человека. Эти объекты используются для различных исследований и испытаний с участием людей, нечеловеческих субъектов и оборудования. Филиал может настраивать протоколы для конкретных экспериментальных испытаний, а также самостоятельно разрабатывать и производить уникальное оборудование.

В целом, Отдел внедрения летных систем играет решающую роль в разработке и интеграции биологической полезной нагрузки для проектов космических полетов. Их междисциплинарный подход и опыт в различных аспектах разработки полезной нагрузки делают их ценным активом для усилий НАСА по исследованию космоса.

источники:

– Исследовательский центр Эймса НАСА, Отдел внедрения летных систем [без URL]

– НАСА по биологическим и физическим наукам [без URL]

– Астробиология [нет URL]

– Программа исследований человека [нет URL]