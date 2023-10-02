Увлекательный мир воображаемых космических кораблей, исследованный в потрясающей анимации

Специалист по компьютерной графике, известный как Hazegrayart, создал завораживающую анимацию ракетного корабля «Коперник» из вселенной «Флэша Гордона». Сериал «Флэш Гордон», возникший в 1930-х годах, рассказывает о приключениях игрока в поло, любовного увлечения и ученого, пытающихся спасти Землю от разрушения правителем планеты Монго Мином Безжалостным. Ракетный корабль, созданный ученым доктором Хансом Зарковым, играет решающую роль в их миссии.

В этой потрясающей анимации Хазеграйарт оживляет Коперника, отправляющегося в путешествие по нашей солнечной системе и в космическое пространство в поисках планеты Монго. Небольшая ракета, рассчитанная на трех человек, вылетает из деревни и путешествует по разным планетам, начиная с Марса. В конце концов он достигает Монго и приземляется в заснеженном каньоне, оставляя остальную часть истории нашему воображению.

Хотя подробности о возможностях корабля не представлены в анимации, из комиксов, сериалов и фильмов «Флэш Гордон» можно сделать вывод, что «Коперник» приводится в движение каким-то термоядерным двигателем и способен к межзвездным путешествиям. Корабль оснащен научными инструментами, такими как телескопы и спектрометры, для таких задач, как добыча полезных ископаемых на астероидах и исследование планет. Внутри имеется командный центр с обзорным экраном и комбинацией механических интерфейсов и сенсорных экранов.

Анимация «Коперника» Хазеграярта подчеркивает красоту и сложность ранних проектов освоения космоса, которые часто остаются незамеченными в современной индустрии развлечений. Хотя для различных франшиз, таких как «Звездный путь», создано множество вымышленных космических кораблей, анимация напоминает нам об увлекательных концепциях космических кораблей, которые родились в человеческом воображении до того, как современные технологии позволили нам отправиться в космос.

Пока мы ждем, продолжит ли Hazegrayart привлекать внимание к более ранним проектам освоения космоса, мы можем насладиться четырехминутным роликом ракетного корабля «Флэш Гордон» ниже.

источники:

- Никто