Предстоящее кольцеобразное солнечное затмение «Огненное кольцо» 14 октября 2023 года предоставит фотографам прекрасную возможность сделать потрясающие снимки этого небесного события. Вот несколько советов, которые помогут вам сфотографировать затмение:

Соблюдайте осторожность

Обеспечьте свою безопасность и защитите камеру, используя специальный солнечный фильтр, так же, как вы используете очки-затмения для защиты глаз. Использование штатива и таймера задержки спуска затвора также поможет стабилизировать камеру и избежать размытия изображений.

Любая камера — хорошая камера

Вам не нужна дорогая зеркальная камера, чтобы сделать отличные фотографии затмения. Независимо от того, есть ли у вас высококачественная камера или телефон с камерой, наиболее важным фактором является ваше мастерство фотографа. Главное — иметь хороший глазомер и видение изображения, которое вы хотите создать. Если у вас нет телеобъектива с зумом, сосредоточьтесь на съемке пейзажей, на которых запечатлена меняющаяся обстановка.

Посмотрите вверх, вниз, вокруг

Хотя во время затмения основное внимание уделяется солнцу, не забывайте оглядываться вокруг. Когда луна проходит перед солнцем, пейзаж покрывается длинными тенями, создавая уникальное освещение и тени. Естественные отверстия, образованные перекрывающимися листьями, могут создавать на земле мини-копии затмения. Поэкспериментируйте с широкоугольными снимками, чтобы запечатлеть общее впечатление от затмения.

Сосредоточьтесь на человеческом опыте

Передайте эмоции и волнение людей, наблюдающих за затмением. Реакция окружающих может стать основой для отличных фотографий. Фотограф НАСА Билл Ингаллс предлагает сосредоточиться на человеческом факторе, чтобы по-настоящему передать суть события.

Практика

Перед затмением ознакомьтесь с настройками вашей камеры. Узнайте, как регулировать экспозицию и вручную фокусировать камеру для получения четких снимков. Предварительно проверьте настройки, используя незатменное солнце, чтобы найти оптимальную экспозицию. Это гарантирует, что вы будете готовы запечатлеть частичные или кольцевые стадии затмения.

Поделиться

После затмения поделитесь своими фотографиями с друзьями и семьей. Пометьте фотографии в социальных сетях @NASA, чтобы связаться с другими людьми, которые запечатлели затмение по всей стране.

Не забудьте также найти время, чтобы насладиться затмением собственными глазами, но обязательно надевайте солнцезащитные очки на протяжении всего мероприятия, чтобы защитить свои глаза.

Определения:

– Солнечное затмение «Огненное кольцо»: кольцевое солнечное затмение, при котором Луна проходит между Землей и Солнцем, но не полностью закрывает диск Солнца, создавая яркое световое кольцо.

– Солнечный фильтр: специальный фильтр, используемый для защиты камер и глаз от вредного воздействия прямых солнечных лучей во время затмения.

– Штатив: подставка на трех ножках, обеспечивающая устойчивость камеры.

– Таймер отложенного спуска затвора: таймер, который позволяет камере делать снимки, не вызывая движения или тряски.

источники:

- НАСА