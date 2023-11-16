Американское физическое общество награждает членов сообщества MIT за вклад в физику

Американское физическое общество (APS) недавно наградило пятерых членов сообщества Массачусетского технологического института за их значительный вклад в область физики. Эти люди сделали революционные открытия и достижения в различных областях физики, от ядерной физики до вычислительной физики. Их выдающиеся исследования проложили путь к дальнейшему исследованию и пониманию фундаментальных принципов, управляющих нашей Вселенной.

Вит Буша, почетный профессор физики Фрэнсиса Л. Фридмана, был награжден премией Тома В. Боннера в области ядерной физики за новаторскую работу по образованию множества частиц в протон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях. Благодаря своим исследованиям Буша обнаружил масштабирование участников и возглавил эксперимент ФОБОС, проливая свет на свойства кварк-глюонной плазмы и ее роль в формировании Вселенной.

Кароль Бачик, преподаватель прикладной математики, получил премию Андреаса Акривоса за диссертацию в области гидродинамики за изящное исследование отталкивания дюны и взаимодействия дюны с препятствиями. Работа Бачика, сочетающая в себе лабораторные эксперименты, анализ данных и математическое моделирование, углубила наше понимание динамики отложений и механики жидкости в подводных песчаных дюнах.

Кари Чезаротти, постдок Центра теоретической физики, была удостоена премии Дж. Дж. и Норико Сакураи за диссертацию в области теоретической физики элементарных частиц. Исследование Чезаротти физических сигналов коллайдеров за пределами Стандартной модели привело к разработке новых наблюдаемых в форме событий и достижениям в области физики для будущих мюонных ускорителей и коллайдеров.

Чао Ли, постдок Научно-исследовательской лаборатории электроники (RLE), получил награду за выдающиеся докторские диссертации в области лучевой физики за вклад в разработку микротехнологий миниатюрных атомных пучков. Изобретение Ли технологии масштаба чипа позволило осуществить точную и целенаправленную доставку нейтральных атомов с потенциальным применением в квантовых вычислениях и прецизионных измерениях.

Пабло Гастон Дебенедетти, выпускник факультета химической инженерии Массачусетского технологического института и нынешний декан Принстонского университета по исследованиям, был награжден премией Анисура Рахмана в области вычислительной физики. Инновационные модели Дебенедетти значительно продвинули наше понимание переохлажденных жидкостей, стекол и водных растворов, предоставив понимание таких важных явлений, как переход жидкость-жидкость в воде.

Эти исключительные личности олицетворяют дух научных исследований и инноваций, расширяя границы знаний в своих областях. Своим вкладом они вдохновляют будущие поколения физиков продолжать исследовать и разгадывать тайны Вселенной.

FAQ

Кто получил премию Тома Боннера в области ядерной физики?

Профессор Вит Буша был удостоен премии Тома В. Боннера в области ядерной физики за новаторскую работу по образованию множества частиц в протон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях.

Что такое премия Андреаса Акривоса за диссертацию в области гидродинамики?

Премия Андреаса Акривоса за диссертацию в области гидродинамики присуждается лицам, которые провели выдающиеся исследования в области гидродинамики.

Что такое премия Джей-Джея и Норико Сакураи за диссертацию в области теоретической физики элементарных частиц?

Премия Джей-Джея и Норико Сакураи за диссертацию в области теоретической физики элементарных частиц присуждается людям, внесшим значительный вклад в изучение теоретической физики элементарных частиц.

Кто получил награду за выдающиеся докторские диссертации в области лучевой физики?

Чао Ли, постдок Научно-исследовательской лаборатории электроники (RLE), получил награду за выдающиеся докторские диссертации в области лучевой физики за вклад в разработку микротехнологий миниатюрных атомных пучков.

Что такое премия Анисура Рахмана в области вычислительной физики?

Премия Анисура Рахмана в области вычислительной физики присуждается лицам, внесшим значительный вклад в область вычислительной физики посредством новаторского моделирования и исследований.