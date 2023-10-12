Доктор Пол А. Ванден Бут награжден стипендией Карла Дж. Янски в 2023 году.

Доктор Пол А. Ванден Бут, старший научный сотрудник, почетный сотрудник Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), был удостоен звания лектора Карла Дж. Янски в 2023 году. Эта престижная награда, учрежденная Associated Universities, Inc. (AUI), присуждается людям, внесшим выдающийся вклад в область радиоастрономии.

Карьера доктора Вандена Бута в радиоастрономии началась после получения докторской степени. из Калифорнийского университета в Беркли. Он сыграл жизненно важную роль в развитии астрономии миллиметрового диапазона волн в обсерватории Макдональда. С 1985 по 2002 год он занимал пост директора NRAO, курируя несколько заметных проектов, включая завершение строительства очень длинной базовой антенной решетки, телескопа Грин-Бэнк, расширенной очень большой решетки (ныне очень большой массив Янски) и начало Атакамской Большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка (ALMA).

ALMA — это новаторский астрономический проект, состоящий из 66 радиотелескопов, расположенных в чилийской пустыне. Доктор Ванден Бут занимал должность временного директора ALMA с 2002 по 2003 год. В 2004–2005 годах он также занимал должность временного руководителя Североамериканского научного центра ALMA. Несмотря на проблемы с финансированием и неопределенную ситуацию, д-р Ванден Бут сыграл ключевую роль в обеспечении успеха проекта ALMA.

Помимо своей руководящей роли, доктор Ванден Бут является автором около 100 исследовательских статей и соавтором книги «Телескоп ALMA: история научного мегапроекта», опубликованной издательством Cambridge University Press в 2023 году.

Доктор Ванден Бут прочитает лекцию Янского под названием «Миллиметровая астрономия в НРАО – некоторые личные воспоминания» в различных местах. Лекция будет прочитана в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, 8 ноября, в обсерватории Грин-Бэнк в Грин-Бэнке, штат Западная Вирджиния, 9 ноября и в Сокорро, штат Нью-Мексико, 17 ноября.

С момента своего создания в 1966 году Янский курс лекций признал несколько выдающихся деятелей в области радиоастрономии. Среди предыдущих лауреатов Нобелевские лауреаты, такие как доктора. Субраманьян Чандрасекхар, Эдвард Перселл, Чарльз Таунс, Арно Пензиас, Роберт Уилсон, Уильям Фаулер, Джозеф Тейлор и Рейнхард Гензель. Среди известных лауреатов также Джоселин Белл-Бернелл, первооткрывательница первого пульсара, и Вера Рубин, первооткрывательница темной материи в галактиках.

Национальная радиоастрономическая обсерватория и обсерватория Грин-Бэнк являются объектами Национального научного фонда, управляемыми Associated Universities, Inc.

источники:

– Associated Universities, Inc. (AUI)

– Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO)