Доисторический хищник: аммонит, найденный внутри окаменелой рыбы

Ученые сделали необычное открытие, исследуя хорошо сохранившийся аммонит и окаменелую рыбу, вместе с которой он был найден. Удивительная находка показала, что рыба на самом деле проглотила крупный аммонит, чего раньше никогда не наблюдалось. Аммонит, вид головоногих моллюсков, вымерший миллионы лет назад, возможно, стал причиной того, что рыба утонула или заблокировала ее пищеварительный тракт, что привело к фатальным последствиям для хищника.

Ископаемое, обнаруженное в Германии в 1977 году, находится в коллекции Государственного музея естественной истории Штутгарта. Два исследователя из музея, Сэмюэл Купер и Эрин Максвелл, недавно опубликовали в журнале Geological Magazine статью, описывающую рыбу и аммонит, который она потребляла. Вид рыбы Pachycormus macropterus принадлежал к вымершей группе морских лучепёрых рыб, называемых пахикормидами. Эти рыбы могут варьироваться от небольших размеров до 50 футов в длину. Хотя рацион пахикормид до конца не изучен, исследователи обнаружили доказательства того, что они в основном нацелены на мягкотелых головоногих моллюсков и более мелкую рыбу.

Обнаружение рыбы с аммонитом внутри имеет большое значение, поскольку оно дает представление о пищевом поведении и диете пахикормид. Установлено, что рыбы время от времени поедали головоногих моллюсков без панциря, что противоречит предыдущим предположениям об их рационе. По словам Адиэля Кломпмейкера, куратора палеонтологии в музеях Университета Алабамы, эта находка примечательна и помогает более точно реконструировать древние пищевые сети.

Расположение аммонита внутри тела рыбы и отсутствие некоторых костей, которые могли бы свидетельствовать о разложении, убедительно подтверждают теорию о том, что рыба проглатывала аммонит при жизни. Хотя ранее были свидетельства того, что рыбы случайно поедали маленьких личинок аммонита, это новое открытие предполагает, что проглатывание всего аммонита не было случайным.

Эта необычная окаменелая находка дает ценную информацию о древних морских экосистемах и проливает свет на пищевые привычки доисторических морских хищников. Он демонстрирует сложные взаимодействия и динамику, существовавшие между видами миллионы лет назад, и расширяет наше понимание доисторической жизни еще дальше.

источники:

– Купер, Сэмюэл, и Максвелл, Эрин. «Свидетельства хищничества аммонита вымершей рыбой Pachycormidae (Pachycormidae: Actinopterygii) из позднеюрских (ранний титон) сланцев Посидония на юге Германии». Геологический журнал, 2021.

– Музеи Университета Алабамы.