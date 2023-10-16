CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Рыба-хаутинг: не так вымерла, как считалось ранее

ByРоберт Эндрю

Октябрь 16, 2023
Рыба-хаутинг: не так вымерла, как считалось ранее

Недавнее исследование, проведенное Университетом Амстердама и Музеем естественной истории в Лондоне, показало, что рыба-улейка, которая была классифицирована как вымершая в 2008 году, на самом деле все еще жива и здорова.

Хаутинг был официально объявлен вымершим на основании морфологического анализа его жаберных тычинок и морды. Считалось, что рыбы, ранее отнесенные к категории хаутингов, на самом деле были отдельным видом европейского сига. Однако исследования ДНК, проведенные исследователями, доказывают обратное.

В своем исследовании ученые выделили митохондриальную ДНК из исторических образцов, включая тот, который был пойман в 1754 году и использован для категоризации. Анализируя ДНК, исследователи создали филогенетическое древо, показывающее эволюционное происхождение различных видов. Анализ показал, что хатинг и европейский сиг на самом деле являются одним и тем же видом.

Путаница в классификации укрытия возникла из-за различия морфологических признаков внутри видов рыб. Биологи ранее считали, что длина рыла и количество жаберных тычинок отличают хаута от европейского сига. Однако исследования ДНК убедительно показывают, что это не так.

Хотя рыба-усадьба не вымерла, путаница вокруг ее классификации привела к трудностям в определении ее охраняемого статуса. Международный союз охраны природы (МСОП) до сих пор считает его вымершим, в то время как европейские законы о природе требуют защиты как хаутинга, так и европейского сига.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно скорректировать официальное латинское название хаутинга, но это может оказаться сложной задачей, поскольку ДНК образца 1754 года старая и поврежденная. Тем не менее, это исследование подчеркивает важность использования анализа ДНК для точной классификации и защиты видов.

Источники: BMC «Экология и эволюция».

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Будет ли комета 2/P Энке и метеоры Тауриды «обмануть» или «обмануть» наблюдателей в этом году?

Октябрь 17, 2023 Габриэль Бота
Наука

Роботизированные телескопы Bright Transient Survey (BTS) обнаруживают, подтверждают и классифицируют новую сверхновую

Октябрь 17, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Ядерные часы: шаг к предельно точному хронометрированию

Октябрь 17, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Будет ли комета 2/P Энке и метеоры Тауриды «обмануть» или «обмануть» наблюдателей в этом году?

Октябрь 17, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Роботизированные телескопы Bright Transient Survey (BTS) обнаруживают, подтверждают и классифицируют новую сверхновую

Октябрь 17, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Ядерные часы: шаг к предельно точному хронометрированию

Октябрь 17, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Свистящие звуки магнитосферы Меркурия

Октябрь 17, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев