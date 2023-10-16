Недавнее исследование, проведенное Университетом Амстердама и Музеем естественной истории в Лондоне, показало, что рыба-улейка, которая была классифицирована как вымершая в 2008 году, на самом деле все еще жива и здорова.

Хаутинг был официально объявлен вымершим на основании морфологического анализа его жаберных тычинок и морды. Считалось, что рыбы, ранее отнесенные к категории хаутингов, на самом деле были отдельным видом европейского сига. Однако исследования ДНК, проведенные исследователями, доказывают обратное.

В своем исследовании ученые выделили митохондриальную ДНК из исторических образцов, включая тот, который был пойман в 1754 году и использован для категоризации. Анализируя ДНК, исследователи создали филогенетическое древо, показывающее эволюционное происхождение различных видов. Анализ показал, что хатинг и европейский сиг на самом деле являются одним и тем же видом.

Путаница в классификации укрытия возникла из-за различия морфологических признаков внутри видов рыб. Биологи ранее считали, что длина рыла и количество жаберных тычинок отличают хаута от европейского сига. Однако исследования ДНК убедительно показывают, что это не так.

Хотя рыба-усадьба не вымерла, путаница вокруг ее классификации привела к трудностям в определении ее охраняемого статуса. Международный союз охраны природы (МСОП) до сих пор считает его вымершим, в то время как европейские законы о природе требуют защиты как хаутинга, так и европейского сига.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно скорректировать официальное латинское название хаутинга, но это может оказаться сложной задачей, поскольку ДНК образца 1754 года старая и поврежденная. Тем не менее, это исследование подчеркивает важность использования анализа ДНК для точной классификации и защиты видов.

Источники: BMC «Экология и эволюция».