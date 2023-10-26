CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новый взгляд на эволюционную историю рыб

ByГабриэль Бота

26 октября, 2023
Новый взгляд на эволюционную историю рыб

Инновационное исследование, проведенное исследователями Йельского университета, пролило новый свет на историю эволюции рыб. В обновленной и переработанной версии «Древа жизни рыб» ихтиологи Томас Дж. Нир и Кристин Э. Такер выявили удивительные связи между различными видами рыб, что дает свежий взгляд на их взаимоотношения.

Раньше лучепёрые рыбы классифицировались на основе наблюдаемых признаков и физических структур, что не отражало в полной мере их генетических связей. Ниар и Такер объединили многовековую научную литературу и генетические данные, чтобы создать более полную систему классификации.

Исследование показывает, что трубкоглазка, глубоководная рыба лентовидной формы с своеобразными трубчатыми глазами, и треска, коммерчески важная рыба, на самом деле являются двоюродными братьями. Оба принадлежат отряду Gadiformes. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям и подчеркивает важность генетического анализа для понимания эволюционных линий.

Исследования Нира и Такера также были сосредоточены на объединении и реклассификации различных групп рыб. Анализируя общее происхождение, они определили 97 инклюзивных групп, охватывающих 830 родословных. Примечательно, что они исключили избыточные названия групп и объединили родственные семейства в более крупные отряды. Например, трубчатые глаза были переклассифицированы в Gadiformes, что подчеркнуло их генетическое сходство с треской и другими родственными видами.

Эти открытия имеют важное значение для области ихтиологии. Пересмотренное «Древо жизни» предоставляет исследователям комплексную дорожную карту по разнообразию рыб и предлагает новое понимание взаимоотношений между различными видами рыб. Это исследование уже было названо знаковым исследованием, влияние которого отразилось на научном сообществе.

В заключение отметим, что исследование Нира и Такера произвело революцию в нашем понимании эволюции рыб. Включив генетический анализ и объединив группы рыб, они выявили удивительные связи и создали единую систему классификации. Это исследование послужит основой для будущих исследований в области ихтиологии, вдохновляя на дальнейшее изучение разнообразного и увлекательного мира рыб.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что показало исследование Нира и Такера о взаимосвязи глаз-трубок и трески?
Ответ: Исследование выявило, что трубчатоглазые и трески являются родственниками отряда Gadiformes.

Вопрос: Какой метод использовали Ниар и Такер для пересмотра Древа Жизни?
Ответ: Они использовали генетические данные и многовековую научную литературу для анализа взаимоотношений между различными видами рыб.

Вопрос: Сколько инклюзивных групп выделили Ниар и Такер в своем исследовании?
Ответ: Они определили 97 инклюзивных групп, охватывающих 830 линий передачи.

Вопрос: Каково значение пересмотренного Древа Жизни?
Ответ: Пересмотренное «Древо жизни» дает всестороннее понимание разнообразия рыб и предлагает новое понимание истории эволюции рыб.

Вопрос: Как научное сообщество отреагировало на это исследование?
Ответ: Исследование было названо важной вехой в ихтиологии, а его результаты имеют далеко идущие последствия в этой области.

By Габриэль Бота