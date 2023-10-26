Новый взгляд на эволюционную историю рыб

Инновационное исследование, проведенное исследователями Йельского университета, пролило новый свет на историю эволюции рыб. В обновленной и переработанной версии «Древа жизни рыб» ихтиологи Томас Дж. Нир и Кристин Э. Такер выявили удивительные связи между различными видами рыб, что дает свежий взгляд на их взаимоотношения.

Раньше лучепёрые рыбы классифицировались на основе наблюдаемых признаков и физических структур, что не отражало в полной мере их генетических связей. Ниар и Такер объединили многовековую научную литературу и генетические данные, чтобы создать более полную систему классификации.

Исследование показывает, что трубкоглазка, глубоководная рыба лентовидной формы с своеобразными трубчатыми глазами, и треска, коммерчески важная рыба, на самом деле являются двоюродными братьями. Оба принадлежат отряду Gadiformes. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям и подчеркивает важность генетического анализа для понимания эволюционных линий.

Исследования Нира и Такера также были сосредоточены на объединении и реклассификации различных групп рыб. Анализируя общее происхождение, они определили 97 инклюзивных групп, охватывающих 830 родословных. Примечательно, что они исключили избыточные названия групп и объединили родственные семейства в более крупные отряды. Например, трубчатые глаза были переклассифицированы в Gadiformes, что подчеркнуло их генетическое сходство с треской и другими родственными видами.

Эти открытия имеют важное значение для области ихтиологии. Пересмотренное «Древо жизни» предоставляет исследователям комплексную дорожную карту по разнообразию рыб и предлагает новое понимание взаимоотношений между различными видами рыб. Это исследование уже было названо знаковым исследованием, влияние которого отразилось на научном сообществе.

В заключение отметим, что исследование Нира и Такера произвело революцию в нашем понимании эволюции рыб. Включив генетический анализ и объединив группы рыб, они выявили удивительные связи и создали единую систему классификации. Это исследование послужит основой для будущих исследований в области ихтиологии, вдохновляя на дальнейшее изучение разнообразного и увлекательного мира рыб.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что показало исследование Нира и Такера о взаимосвязи глаз-трубок и трески?

Ответ: Исследование выявило, что трубчатоглазые и трески являются родственниками отряда Gadiformes.

Вопрос: Какой метод использовали Ниар и Такер для пересмотра Древа Жизни?

Ответ: Они использовали генетические данные и многовековую научную литературу для анализа взаимоотношений между различными видами рыб.

Вопрос: Сколько инклюзивных групп выделили Ниар и Такер в своем исследовании?

Ответ: Они определили 97 инклюзивных групп, охватывающих 830 линий передачи.

Вопрос: Каково значение пересмотренного Древа Жизни?

Ответ: Пересмотренное «Древо жизни» дает всестороннее понимание разнообразия рыб и предлагает новое понимание истории эволюции рыб.

Вопрос: Как научное сообщество отреагировало на это исследование?

Ответ: Исследование было названо важной вехой в ихтиологии, а его результаты имеют далеко идущие последствия в этой области.