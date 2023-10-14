Зонд НАСА «Психика» отправляется в шестилетнее путешествие к металлическому астероиду

В пятницу зонд НАСА «Психея» отправился к астероиду, покрытому редкими металлами. Эта революционная миссия знаменует собой первое исследование металлического мира, поскольку большинство астероидов состоят из камня или льда. Ученые полагают, что изучение этого уникального астероида, названного Психея в честь своей цели, может дать ценную информацию о недоступных ядрах Земли и других каменистых планет. Есть предположение, что астероид может быть остатками раннего мира, разрушенного с течением времени.

SpaceX успешно запустила зонд «Психея» из Космического центра Кеннеди НАСА на фоне облачного неба. Ожидается, что космический корабль достигнет астероида в форме картофеля в 2029 году после шестилетнего путешествия. Через час после запуска наземные диспетчеры отметили успешное отделение космического корабля от разгонного блока ракеты.

НАСА с нетерпением ждет возможности исследовать мир, полностью состоящий из металла, после десятилетий исследования далеких миров из камня, льда и газа. Психея, один из крупнейших обнаруженных на данный момент богатых металлами астероидов, вращается вокруг Солнца во внешней части центрального пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Его название, заимствованное из греческой мифологии, относится к очаровательной богине души. Размеры астероида составляют примерно 144 мили (232 километра) в поперечнике в самом широком месте и 173 мили (280 километров) в длину. Исследования показывают, что он насыщен такими металлами, как железо, никель и, возможно, силикатами, а его поверхность в основном серая, покрытая крошечными металлическими зернами, образовавшимися в результате космических столкновений.

Экспедиция зонда «Психея» стоимостью 1.2 миллиарда долларов пройдёт окольным путём, чтобы достичь астероида. В 2026 году космический корабль пролетит мимо Марса, чтобы получить гравитационный импульс, а затем через три года достигнет астероида. Он попытается выйти на орбиту вокруг астероида на расстоянии от 47 миль (75 километров) до 440 миль (700 километров) как минимум до 2031 года.

В космическом корабле используются двигатели с ксеноновым питанием для солнечной электрической энергии, излучающие мягкие импульсы синего свечения. Кроме того, экспериментальная технология связи на борту призвана увеличить передачу данных из глубокого космоса на Землю за счет замены радиоволн лазерами. НАСА ожидает, что этот тест предоставит более чем в десять раз больше данных, что в конечном итоге позволит транслировать фильмы с Луны или Марса.

Первоначально запланированный к запуску в 2022 году, тестирование летного программного обеспечения зонда «Психея» было задержано из-за проблем с управлением. В результате прибытие космического корабля к астероиду было перенесено на 2029 год с первоначального прогноза на 2026 год.

источники:

– НАСА: @NASA (Твиттер)

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