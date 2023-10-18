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Миссия НАСА OSIRIS-REx обнаружила доказательства наличия воды и углерода на астероиде Бенну

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
Миссия НАСА OSIRIS-REx обнаружила доказательства наличия воды и углерода на астероиде Бенну

Миссия OSIRIS-REx НАСА под руководством Университета Аризоны представила первые результаты анализа образца астероида Бенну возрастом 4.5 миллиарда лет, собранного в космосе и доставленного обратно на Землю. Анализ показывает наличие воды и высокого содержания углерода, что потенциально указывает на строительные блоки жизни на Земле.

В ходе предварительной оценки исследователи обнаружили в образце значительное количество богатого углеродом материала и водосодержащих глинистых минералов. Эти результаты дают представление о происхождении нашей солнечной системы и возможности зарождения жизни. Для полного понимания природы обнаруженных углеродных соединений необходим дальнейший анализ.

Открытие воды и углерода на Бенну является многообещающим событием для будущих исследований образца астероида. Ученые потратят десятилетия на изучение тайн, сокрытых в камнях и пыли, предоставив ценную информацию о формировании нашей солнечной системы и потенциальном зарождении жизни на Земле. Кроме того, исследование послужит основой для разработки стратегий по снижению риска столкновения астероидов с нашей планетой.

Администратор НАСА Билл Нельсон подчеркивает важность образца OSIRIS-REx, заявляя, что это самый крупный образец богатого углеродом астероида, когда-либо доставленный на Землю. Миссия способствует нашему пониманию астероидов, которые могут представлять угрозу для нашей планеты, и дает представление о тайнах Вселенной.

Команда OSIRIS-REx собрала 60 граммов материала астероида, который сейчас тщательно анализируется учеными. Ранние анализы с использованием сканирующей электронной микроскопии, инфракрасных измерений, рентгеновской дифракции и анализа химических элементов подтвердили обильное присутствие углерода и воды в образце.

Научная группа миссии продолжит характеризовать и анализировать образцы в течение следующих двух лет для достижения научных целей миссии. По меньшей мере 70% образца будет сохранено для дальнейших исследований учёными всего мира. В проекте участвуют более 200 ученых из различных учреждений по всему миру.

Миссия OSIRIS-REx не только предоставляет ценную научную информацию, но и способствует сотрудничеству и исследованиям между странами. Образец астероида будет передан в аренду таким учреждениям, как Смитсоновский институт, Космический центр Хьюстона и Музей драгоценных камней и минералов Алфи Норвилля в Университете штата Аризона.

Источники: НАСА.

By Габриэль Бота

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