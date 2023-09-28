Первый ударный кратер обнаружен на вершине горы на северо-востоке Китая

Считается, что впадина в форме цирка на вершине горы Байцзифэн в провинции Цзилинь, Китай, является результатом удара астероида, что делает его первым известным ударным кратером, обнаруженным на вершине горы. Гора Байцзифэн состоит в основном из песчаника, который отложился более 500 миллионов лет назад на мелководье моря. Позже геологические движения привели к тому, что слои отложений наклонились и сложились, образуя горную цепь. Интересно, что существует пропасть шириной 1.6 километра, которая разделяет две вершины горы Байцзифэн, и эта особенность не похожа ни на одну другую, вызванная тектонической активностью.

Исследовательская группа под руководством Мин Чена из Центра передовых исследований науки и технологий высокого давления в Шанхае исследовала обломки, разбросанные по горе, и обнаружила доказательства ударного метаморфизма — явления, которое возникает во время ударов астероидов о Землю. Изучая кристаллы кварца в песчанике под микроскопом, исследователи обнаружили образцы прямого разрыва, называемые пластинками плоской деформации, что указывает на наличие ударных волн.

В Китае относительно небольшое количество ударных кратеров по сравнению со средним показателем по миру: на данный момент в стране подтверждено только две ударные структуры. Кратер Сюянь в провинции Ляонин имеет ширину 1.8 километра и неизвестен возраст. В 2021 году было подтверждено внеземное происхождение еще одной ударной структуры, кратера Илань. Он расположен в провинции Хэйлунцзян, имеет ширину 1.85 километра и, по оценкам, образовался в течение последних 50,000 XNUMX лет.

Гранит горы Байцзифэн, образовавшийся в юрский период около 150-172 миллионов лет назад, определяет возраст ударного кратера. Команда считает, что кратер должен быть моложе гранита из-за свежего вида фрагментов породы, покрывающих это место. Они предполагают, что, как и кратер Илань, ударная структура Байцзифэн, вероятно, сформировалась в течение последних 100,000 XNUMX лет.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Matter and Radiation at Extremes в 2023 году.

источники:

– «Открытие ударной структуры Байцзифэн в Тунхуа, Цзилинь, Китай» – Материя и радиация в экстремальных условиях, 2023 г.