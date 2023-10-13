Первые хорошо сохранившиеся следы Phorusrhacidae обнаружены в Аргентине

Команда палеонтологов из Национального университета Ла-Пампы в сотрудничестве с Лос-Анджелесом. ТЭ. Анды SA обнаружили первые известные хорошо сохранившиеся следы Phorusrhacidae, также известных как «птицы ужаса». Эти нелетающие птицы, напоминающие страусов, населяли Южную Америку еще в кайнозойскую эпоху. Недавнее открытие дает ценную информацию о поведении и характеристиках этих интригующих существ.

Phorusrhacidae были крупными нелетающими птицами с удлиненными ногами и мощными клювами. Они полагались на свою скорость, чтобы преследовать и захватывать добычу, используя клювы и острые когти, чтобы вывести ее из строя. Ископаемые данные свидетельствуют о том, что эти птицы имели рост от 1 до 2 метров и могли весить до 70 кг.

Недавно обнаруженные следы принадлежат Phorusrhacidae среднего размера из подсемейства Mesembriornithinae. Они были найдены в прибрежном обнажении залива Сан-Матиас, недалеко от берега. Следы имеют морщинистые следы, волновую рябь и грязевые трещины, что указывает на то, что они были оставлены на илистой отмели. Основываясь на глубине следов, исследователи оценили вес птицы примерно в 55 кг, а высоту бедер — 0.81 м. Следы позволяют предположить, что птица бежала со скоростью 2.74 м/с.

Уникальный рисунок следов и положение отдельных отпечатков свидетельствуют о том, что Phorusrhacidae разработали приспособления для быстрого бега и эффективной охоты на добычу. Наличие когтя на ноге, как у велоцирапторов, указывает на их способность эффективно ловить и убивать своих жертв.

Это открытие проливает свет на передвижение и хищническое поведение Phorusrhacidae, улучшая наше понимание этих удивительных существ, которые бродили по Южной Америке миллионы лет назад.

источники:

– Научные отчеты (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43771-x