Новое исследование подтвердило, что первые люди прибыли в Северную Америку во время последнего ледникового максимума, который произошел около 20,000 2021 лет назад. Это открытие противоречит прежним представлениям о том, что люди прибыли в Северную Америку гораздо позже. Исследование, опубликованное в журнале Science, является продолжением исследования XNUMX года, в ходе которого первоначально были обнаружены древние человеческие следы в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Результаты исследования показывают, что ранние люди и крупные животные, известные как мегафауна, сосуществовали в течение миллионов лет до вымирания в конечном плейстоцене. Во время этого события вымерли многочисленные виды крупных млекопитающих, в том числе мамонты, наземные ленивцы и бобры. Северная Америка пережила самое значительное событие вымирания: за 32 лет исчезло 2000 рода крупных животных.

Чтобы определить возраст следов, исследователи применили два новых независимых подхода. Первый включал радиоуглеродное датирование пыльцы хвойных деревьев, которая принадлежит наземным растениям и позволяет избежать потенциальных неточностей, связанных с датировкой водных растений, как это было сделано в оригинальном исследовании. Выделив и проанализировав примерно 75,000 XNUMX пыльцевых зерен для каждого образца, исследователи смогли установить минимальный возраст следов.

Вторым используемым методом была оптически стимулированная люминесценция, которая определяет, когда зерна кварца в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Этот метод подтвердил, что образцы кварца, собранные в слоях, содержащих следы, имели минимальный возраст около 21,500 XNUMX лет.

Эти результаты предоставляют убедительные доказательства того, что первые люди прибыли в Северную Америку примерно 21,000 23,000–XNUMX XNUMX лет назад. Подтверждение более раннего прибытия бросает вызов предыдущим предположениям о моделях миграции людей и подчеркивает обширный график сосуществования человека и мегафауны на континенте.

источники:

- Хранитель

– Научный журнал