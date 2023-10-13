Недавно изученный образец астероида демонстрирует наличие воды и высокого содержания углерода

Предварительная оценка образца астероида Бенну возрастом 4.5 миллиарда лет, собранного в космосе и доставленного на Землю миссией НАСА OSIRIS-REx, выявила признаки содержания воды и высокого содержания углерода. Это открытие имеет важное значение для понимания происхождения жизни на Земле.

Ученые Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне объявили об этом открытии 11 октября. Они впервые продемонстрировали материал астероида, который приземлился в пустыне Юты 24 сентября. По словам Данте Лауретты, главного исследователя OSIRIS-REx, этот материал раскрывает древние тайны и дает представление о происхождении Солнечной системы.

Одним из основных вопросов миссии является понимание того, как Земля стала обитаемой планетой. Наличие большого количества жидкой воды является ключевым фактором, определяющим обитаемость. Вода и углерод на Земле были потеряны после ее образования, поэтому цель миссии - понять, как эти важные строительные блоки были пополнены. Основная гипотеза заключается в том, что астероиды, богатые углеродом и водой, доставили эти материалы и сделали Землю пригодной для жизни.

Необходим дальнейший анализ, чтобы понять природу соединений углерода, обнаруженных в образце астероида. Однако это первоначальное открытие является многообещающим и проложит путь для будущих исследований. Тайны, скрытые в камнях и пыли Бенну, будут изучаться в ближайшие десятилетия, что позволит получить представление о формировании нашей Солнечной системы, заселении материалов-предшественников жизни на Земле и потенциальных рисках столкновений с астероидами.

Образец, собранный OSIRIS-REx, является крупнейшим образцом богатого углеродом астероида, когда-либо возвращавшегося на Землю. Его будут изучать ученые всего мира, включая будущие поколения ученых. НАСА стремится сохранить не менее 70% образца в Джонсоне для дальнейших исследований.

источники:

- Космический центр имени Джонсона НАСА

– Университет Аризоны

– Миссия OSIRIS-REx