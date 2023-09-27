Открытие Зеландии: раскрытие тайн затерянного континента

В 2017 году мир захватила новость об открытии ранее неизвестного континента у берегов Новой Зеландии. Этот континент, получивший на языке маори соответствующее название Зеландия или Те Риу-а-Мауи, занимает площадь более 5 миллионов квадратных километров, что вдвое больше Индии. Несмотря на свои огромные размеры, Зеландия на протяжении веков оставалась скрытой: 95 процентов ее территории было погружено под юго-западную часть Тихого океана.

Геологи определяют континент как большую область толстой континентальной коры, состоящей из гранита или аналогичных магматических пород в сочетании с метаморфическими породами, образовавшимися в тектонически активных областях, и отложениями осадочных пород в результате эрозии. Зеландия подходит под это определение, но из-за ее недоступности о ее геологии было мало что известно.

Теперь международная группа геологов из Новой Зеландии, Новой Каледонии, Австралии, США, Дании и Тасмании составила новую геологическую карту, которая проливает свет на скрытые тайны Зеландии. Используя образцы горных пород, извлеченные из моря, и методы геофизического картирования, исследователи смогли нанести на карту протяженность различных геологических образований под водой.

Команда обнаружила крупные образования песчаника вдоль внешних границ Зеландии, а также отложения базальтовой гальки. Присутствие песчаников возрастом около 95 миллионов лет, содержащих более древний гранит и вулканическую гальку, позволяет предположить, что реки, текущие с вулканических нагорий, когда-то заполняли тектонические бассейны, когда Зеландия находилась над водой. Миллионы лет назад это высокогорье было активным вулканическим массивом, но, вероятно, к моменту отложения песчаника оно было сильно разрушено. Эта среда имеет сходство с провинцией Бассейн и Диапазон на западе США и северо-западе Мексики.

Кроме того, найденные базальтовые гальки указывают на то, что Зеландия постепенно была затоплена около 40 миллионов лет назад. Интересно, что исследовательские корабли, картографировавшие магнитное поле в морском проливе между Австралией и Антарктидой, обнаружили магнитные аномалии, которые предполагают существование крупной зоны разлома вдоль южной границы Зеландии. Эта зона разлома, вероятно, является остатком того времени, когда Зеландия отделилась от Антарктиды более 200 миллионов лет назад, став отдельным континентом.

Новая геологическая карта и находки дают ценную информацию об истории и формировании Зеландии. Однако на этом затопленном континенте еще многое предстоит изучить и понять. Дальнейшие исследования и исследования будут продолжать разгадывать тайны Зеландии и способствовать нашему пониманию геологии Земли.

источник:

– «Разведывательная геология фундамента и тектоника Северной Зеландии» опубликована в журнале Tectonics (2023 г.)