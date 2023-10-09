Поиски магнитных полей в пульсирующих звездах А-типа: открытие и нулевой результат

В недавнем исследовании, опубликованном в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества: письма», исследователи исследовали наличие магнитных полей у пульсирующих звезд А-типа. В отличие от более холодных звезд, которые регулярно проявляют магнитные поля, горячие звезды с радиационными оболочками редко это делают. Это связано с отсутствием конвективного движения, которое необходимо для поддержания магнитных полей за счет действия динамо. Однако примерно 15% горячих звезд с температурой от 7,000 до 20,000 XNUMX К имеют магнитные поля, которые намного сильнее, чем среднее магнитное поле Солнца.

Исследование было сосредоточено на двух типах пульсирующих звезд А-типа: переменных дельта Щита и переменных гамма Дорадус. Переменные Дельта Щита — это звезды главной последовательности, яркость которых периодически меняется, подобно переменным цефеид, с периодами пульсации от нескольких минут до нескольких часов. Переменные гамма-дорадус, с другой стороны, не демонстрируют такого же соотношения период-светимость и имеют более длинные периоды пульсаций, что предполагает доминирование колебаний g-моды.

Используя Потсдамский поляриметрический и спектроскопический инструмент Эшель (PEPSI), исследователи наблюдали две конкретные звезды: HD 340577 (HD34), переменную дельты Щита, и HR 8799 (HR87), переменную гамма Дорадус. Результаты показали, что HD34 обладает магнитным полем, потенциально сильным до 1,200 Гс, что делает его самым сильным магнитным полем, когда-либо обнаруженным на переменной дельта Щита. Напротив, на HR87 магнитное поле не было обнаружено.

Исследование также выявило интересные различия между двумя типами переменных. Переменные Дельта Щита с сильными магнитными полями обычно представляют собой медленные ротаторы, что предполагает потенциальную корреляцию между длительными периодами вращения и наличием магнитных полей. Кроме того, было обнаружено, что моды колебаний HD34 и других переменных дельты Щита с сильными полями слабее по сравнению с HR87. Это подтверждает идею о том, что сильные магнитные поля гасят моды колебаний.

Это исследование знаменует собой начало систематического изучения наличия магнитных полей в переменных дельты Щита и гамма-Дорады и их влияния на режимы пульсаций. Дальнейшие исследования позволят лучше понять условия, при которых существуют эти поля, и их значение для этих типов звезд.

источники:

– С. Хубриг, С. П. Ярвинен, Дж. Д. Альварадо-Гомез, И. Ильин, М. Шёллер. Поиск магнитных полей в пульсирующих звездах A-типа: открытие сильного поля у вероятной звезды δ Sct HD 340577 и нулевой результат для звезды γ Dor HR 8799. Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: Письма.