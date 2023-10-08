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Новые данные свидетельствуют о том, что люди прибыли в Северную Америку раньше, чем считалось ранее

ByМамфо Брешиа

Октябрь 8, 2023
Новые данные свидетельствуют о том, что люди прибыли в Северную Америку раньше, чем считалось ранее

Недавний анализ человеческих следов в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико предоставил новые доказательства того, что люди, возможно, прибыли в Северную Америку гораздо раньше, чем считалось ранее. Следы, возраст которых, как полагают, превышает 23,000 XNUMX лет, стали предметом споров из-за опасений по поводу точности методов датирования.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, пролило свет на этот вопрос. Исследователи провели тесты на пыльце, смешанной со следами и другими элементами, обнаруженными в отложениях. Анализ подтвердил возраст следов, еще раз подтвердив, что люди действительно присутствовали в Северной Америке во время пика последнего ледникового периода.

Традиционно считалось, что люди прибыли в Северную Америку между 13,000 16,000 и XNUMX XNUMX лет назад. Однако эти новые данные бросают вызов этой теории. Следы дают представление о людях, которые их оставили. Многие следы принадлежали детям и подросткам, что позволяет предположить, что это были разные люди.

Кроме того, обнаружение участка следов длиной в милю, предположительно принадлежавшего женщине, выявило случайное присутствие рядом с ней следов размером с ребенка. Это предполагает возможную семейную единицу и дает представление о жизни людей в тот период времени.

Последствия этого исследования значительны. Это предполагает, что люди появились в Северной Америке гораздо раньше, чем считалось ранее, и это расширяет наше понимание их перемещений и взаимодействий во время ледникового периода. Исследование служит напоминанием о том, что наши знания истории постоянно развиваются по мере появления новых фактов и совершенствования наших методов анализа.

источники:

– НовостиНация
- Аксиос

By Мамфо Брешиа

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