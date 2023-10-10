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Компоненты космического корабля "Индевор" прибывают в Калифорнийский научный центр

ByВики Ставропулу

Октябрь 10, 2023
Компоненты космического корабля "Индевор" прибывают в Калифорнийский научный центр

Калифорнийский научный центр готовится к очередному историческому прибытию: в музей направляются два больших твердотопливных ракетных двигателя (SRM). Эти SRM были частью двигательной установки, ответственной за запуск космического корабля «Индевор» в космос. После выгорания SRB будут выброшены из корабля и возвращены для повторного использования.

SRM, которые находились на хранении в воздушно-космическом порту Мохаве, завершат экспозицию Endeavour в Калифорнийском научном центре. В амбициозные планы музея входит демонстрация космического корабля высотой 20 этажей в вертикальном положении с SRM и массивным оранжевым внешним топливным баком. После завершения это будет единственный в мире настоящий «готовый к запуску» комплекс космических кораблей.

Транспортировка SRM будет включать в себя поездку по автостраде 110 и наземным улицам с ожидаемым прибытием на торжественную «финишную черту» Калифорнийского научного центра на 39-й улице. Публику приглашают наблюдать за их прибытием и принять участие в праздновании.

SRM будут установлены вместе с Endeavour и внешним баком, создавая вертикальную экспозицию внутри будущего авиационно-космического центра имени Сэмюэля Осчина. Этот новый центр расширит территорию Калифорнийского научного центра и предоставит в два раза больше выставочных площадей, включая 100 подлинных артефактов и 100 новых интерактивных экспонатов.

Проект финансировался в основном за счет сбора средств, его общая стоимость составила не менее 400 миллионов долларов. Хотя большая часть средств уже приобретена, для достижения цели по сбору средств все еще необходимо 50 миллионов долларов.

Тем, кто хочет стать свидетелем этого исторического прибытия, рекомендуется прибыть в Экспозиционный парк пораньше. Парковка будет доступна на синей парковке Калифорнийского научного центра, но рекомендуется пользоваться общественным транспортом: линия E метро Лос-Анджелеса останавливается на станции Expo Park/USC. Музей также откроется рано в день прибытия для продолжения празднования.

источники:
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By Вики Ставропулу

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