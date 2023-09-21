Спутник ЕКА Aeolus завершил успешную миссию с участием TROPOS

Спутник ЕКА Aeolus завершил свою новаторскую миссию по получению глобальных профилей ветра. Институт Лейбница по исследованию тропосферы (ТРОПОС) сыграл жизненно важную роль в успехе миссии, обеспечив непрерывные эталонные измерения для целей проверки и внося свой вклад в разработку продуктов по оптическим свойствам аэрозолей.

Запущенный в 2018 году, Aeolus вращался вокруг Земли в течение почти пяти лет, собирая вертикальные профили скорости ветра и информацию об обратном рассеянии облаков и аэрозолей. TROPOS участвовал во всей миссии, обеспечивая качество данных и поддерживая внешнюю проверку с европейскими партнерами. Даже после завершения миссии TROPOS продолжит работать над проектом Aeolus Data, Innovation и Science Cluster (DISC), стремясь улучшить информационные продукты и повысить научное воздействие миссии.

В свои последние минуты «Эол» провел серию экспериментов по завершению срока службы, чтобы помочь будущим миссиям лидара. Один примечательный эксперимент включал наклон лазера для измерения вертикального ветра над системами глубоких конвективных облаков. Этот анализ поможет количественно оценить влияние вертикальных движений воздуха на существующие предположения. TROPOS также участвовал в тесте ATLID, моделируя лидар EarthCARE, будущей спутниковой миссии.

ТРОПОС выразил смешанные эмоции, когда стал свидетелем контролируемого возвращения Эола в атмосферу. Хотя они были опечалены его кончиной, они также гордились тем, что внесли свой вклад в успех этой новаторской миссии. Заглядывая в будущее, TROPOS сейчас сосредоточен на работе с проектом Aeolus DISC для проверки переработанных аэрозольных продуктов и изучения новых приложений для научного сообщества, изучающего атмосферу.

Кроме того, TROPOS активно участвует в подготовке к предстоящей миссии EarthCARE, запуск которой запланирован на 2024 год. Они возглавляют разработку процессоров для лидара ATLID и облачных продуктов для Multi-Spectral Imager (MSI). TROPOS также будет проверять измерения EarthCARE, используя свои наземные измерительные площадки по всему миру.

Поскольку наследие Эола все еще ярко сияет, TROPOS по-прежнему занимается развитием науки об атмосфере, расширяя границы понимания и прогнозирования сложных погодных систем нашей планеты.

Источник: Институт ТРОПОС и миссия ЕКА «Эол».