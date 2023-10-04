Роль вулканического пепла в атмосфере: новые идеи исследователей Корнелла

Вулканический пепел – это не просто обычная пыль. Его мельчайшие частицы способны достигать стратосферы, влиять на глобальные климатические условия и вызывать нарушения на поверхности Земли. Чтобы преодолеть разрыв между вулканологами и учеными-атмосферниками, изучающими изменение климата, исследователи из Корнелльского университета проанализировали образцы вулканического пепла от различных взрывных извержений различного состава. Их работа проливает свет на важную роль, которую этот крошечный материал играет в атмосфере.

Исследование под названием «Фазы мелкого вулканического пепла» было опубликовано в журнале Scientific Reports. Ведущий автор Адриан Хорнби, научный сотрудник Департамента наук о Земле и атмосфере Корнеллского университета, говорит, что крупные извержения вулканов могут иметь долгосрочные последствия для климата. Рассеяние и перенос мелкого вулканического пепла влияют на науку об атмосфере, моделирование климата, экологические исследования и здоровье населения.

Вулканы могут формироваться по-разному: либо через горячие точки глубоко в мантии Земли, либо в зонах субдукции, где сталкиваются тектонические плиты. Каждый вулкан имеет уникальный состав, который может привести к различным экологическим проблемам. Вулканический пепел — это сложный дисперсный материал, образовавшийся в результате фрагментации магмы во время взрывных извержений. Он содержит минералы, силикатное стекло и поры, но его состав и свойства до сих пор изучены плохо.

Из-за нехватки данных ученые полагались на грубые приближения и неадекватные модели, чтобы понять состав пепла. Исследователи из Корнелла собрали образцы пепла от 40 извержений, сосредоточив внимание на зернах размером менее 45 микрон, которые легко переносятся атмосферными ветрами. Они обнаружили значительные различия в составе пепла в зависимости от размера зерен, тектонических условий и химического состава.

По мере уменьшения размера зерен в золе увеличивалось содержание кристаллического кремнезема и солей, которые могут быть вредны для здоровья человека при вдыхании, а доля стекла и оксида железа уменьшалась. Группа использовала методы рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии для анализа структурных свойств, содержания минералов и морфологии образцов пепла.

Результаты показали, что разные извержения имели разный минеральный состав. Например, извержение горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году привело к образованию большого количества полевого шпата и амфибола, что указывает на значительную эволюцию расплава до извержения. Напротив, извержения Тахогаита в 2021 году на Ла-Пальме, Канарские острова, Испания, характеризовались полевым шпатом, клинопироксеном и оливином, что предполагает минимальную эволюцию из мантийного источника.

Этот комплексный набор данных о составе вулканического пепла представляет собой ценный ресурс для понимания воздействия извержений вулканов на системы Земли, инфраструктуру и здоровье человека. Исследования Корнеллского университета помогают заполнить пробел в знаниях и позволяют лучше моделировать и прогнозировать воздействие вулканического пепла на нашу планету.

источники:

– Научные отчеты (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41412-x