Наблюдение исчезновения фермионных квазичастиц вблизи квантового фазового перехода

Исследователи впервые стали свидетелями исчезновения фермионных квазичастиц вблизи квантового фазового перехода. Фермионы — это частицы, составляющие материю, например электроны. Эти частицы обычно не участвуют в фазовых переходах, поскольку не могут быть разрушены по законам природы. При фазовых переходах с участием бозонов — частиц, обеспечивающих взаимодействие, энергетические уровни фаз по мере продвижения перехода становятся ближе.

Исследователи провели свое исследование с использованием измерений терагерцовой спектроскопии во временной области соединения под названием YbRh2Si2. В этом материале квазичастицы состоят из комбинации локализованных электронов, обнаруженных в изоляторе, и мобильных электронов, обнаруженных в металле. Эти наложенные электроны имеют эффективную массу, которая намного больше, чем у обычного электрона.

Одной из уникальных особенностей этих квазичастиц является то, что они могут разрушаться при фазовом переходе, в отличие от «обычных» электронов. Это свойство позволяет им совершать непрерывные переходы, подобные тем, которые происходят с бозонами. Анализируя параметр, известный как критический показатель степени, исследователи обнаружили коллапс вероятности образования этих экзотических состояний при фазовом переходе.

Команда использовала терагерцовое излучение, поскольку его энергетические масштабы аналогичны собственным энергетическим масштабам тяжелых фермионов. Когда квазичастицы возбуждаются терагерцовым излучением, они разрушаются и исчезают, создавая неравновесное состояние. Затем система естественным образом возвращается в равновесие, вновь появляясь с квазичастицами после определенной задержки.

Это исследование предлагает новый подход к исследованию корреляций многих тел в квантовых материалах, таких как соединения тяжелых фермионов. Оно служит отправной точкой для дальнейших исследований фазовых переходов в квантовом мире.

источники:

– Боннский университет

– Физика природы